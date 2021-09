Milanesiana, il più grande festival itinerante torna e va all'estero

La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti, torna in autunno con 5 nuovi appuntamenti a partire dal 25 settembre a Codogno (LO), fino ad arrivare per la prima volta oltre i confini nazionali, il 17 novembre a Parigi! Un festival di respiro internazionale che tesse, ogni anno di più, relazioni e nessi tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che non si ferma dopo il successo di questa estate, che lo ha visto protagonista in 22 città italiane. Il simbolo de “La Milanesiana” è La Rosa dipinta originariamente da Franco Battiato, che la accompagna sin dalla prima edizione. Il tema della Milanesiana 2021, scelto da Claudio Magris, è IL PROGRESSO. “Il Ballo Della Rosa” e “Milanesiana di Riviera” degli Extraliscio compongono la sigla de La Milanesiana 2021.



«Cinque appuntamenti per chiudere questa lunga Milanesiana. Cinque incontri che incrociano la scienza, la filosofia, la storia dell’arte, la letteratura, la musica. Particolare menzione a due appuntamenti centrati su altrettante figure anomale del mondo scientifico, capaci di dialogare con le discipline umanistiche, in nome di un sapere ampio e non solo settoriale: Peter Galison (in dialogo con Paolo Giordano e Guido Brera) e Ervin László in dialogo con Riccardo Illy. Renderemo omaggio anche a un’altra figura di straordinaria importanza come Havel, a 10 anni dalla sua morte, umanista, drammaturgo e Presidente della Cecoslovacchia post-comunista. Apriremo con una mostra omaggio al ‘700 lombardo e in particolare a Pietro Magatti, curata da Vittorio Sgarbi, e chiuderemo con un incontro, a Parigi, all’Istituto Italiano di Cultura, con Ermanno Cavazzoni, Pacifico e il CONCERTO DI EXTRALISCIO» afferma Elisabetta Sgarbi.



Di seguito gli appuntamenti. Il programma è presente, sempre aggiornato, anche su www.lamilanesiana.eu.



Il 25 settembre a Vecchio Ospedale Soave di CODOGNO – LODI (Viale Luigi Gandolfi, 6 – ore 18.30) ci sarà l’inaugurazione della mostra del pittore settecentesco “Pietro Antonio Magatti - Dalla cura del corpo alla cura dell’anima” che verrà aperta da una lectio di Vittorio Sgarbi sulla pittura di Magatti. Interviene il direttore del teatro di Casale, Andrea Ragosta. Introduce Elisabetta Sgarbi. Un evento in collaborazione con TDM TEATRI, COMUNE DI CODOGNO, FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE CODOGNO.

Il 4 ottobre al Piccolo Teatro Grassi di MILANO (Via Rovello, 2 – ore 21.00) si terrà la serata “IL PROGRESSO: IMMAGINI E LOGICA”: l’appuntamento si aprirà con il prologo letterario di Guido Maria Brera, socio fondatore del Gruppo Kairos e scrittore (il suo ultimo libro pubblicato per La nave di Teseo è “Candido” con I Diavoli), seguito dall’incontro tra lo storico e filosofo della scienza americano Peter Galison e lo scrittore (Premio Strega 2008) Paolo Giordano, che dedicheranno al pubblico una lettura e poi si addentreranno in un dialogo sul tema della serata. Introduce Elisabetta Sgarbi. Un evento in collaborazione con CHORA. Accesso solo con Green Pass - Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Biglietteria telefonica 02 21126116 (da lunedì a sabato, dalle 12.30 alle 18; domenica e festivi, chiuso). Biglietteria del Teatro Strehler, Largo Greppi 1 (M2 Lanza).



Il 5 ottobre La Milanesiana resta a Milano per il primo dei due appuntamenti al Teatro Franco Parenti (Via Pier Lombardo, 14). Questa prima serata (ore 20.00) è un “Omaggio a Václav Havel”, politico, drammaturgo, saggista e poeta ceco. Interviene Stefano Bruno Galli, che ha recentemente pubblicato il saggio “Václav Havel - Una rivoluzione esistenziale” (La nave di Teseo, 2019). Si prosegue con le letture di Michael Žantovský (diplomatico, politico, psicologo, scrittore e traduttore ceco, Direttore esecutivo della “Biblioteca Václav Havel”) che interpreta in anteprima un estratto dal suo nuovo libro “Havel. Una vita” in uscita il 7 ottobre per La nave di Teseo, e le letture “Nel segno di Havel” con suggestioni sceniche a cura di Maurizio Schmidt (Teatro Franco Parenti/Farneto Teatro). Interviene Andrée Ruth Shammah, Direttrice del Teatro Franco Parenti. Introduce Elisabetta Sgarbi. Un evento in collaborazione con REGIONE LOMBARDIA, CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA CECA, CENTRO CECO DI MILANO, TEATRO FRANCO PARENTI. Accesso solo con Green Pass - biglietteria@teatrofrancoparenti.com o al numero 02 59995206. Biglietteria online www.teatrofrancoparenti.it



Il 18 ottobre si torna al Teatro Franco Parenti di Milano (Via Pier Lombardo, 14 – ore 20.00) con “VITE E SISTEMI”. Si inizia con la lettura dell’ungherese Ervin László, scrittore, filosofo e teorico con oltre 400 articoli e 75 libri all’attivo (il 14 ottobre uscirà il suo nuovo libro “Il mio viaggio” per La nave di Teseo). A seguire, si confronterà con l’imprenditore Riccardo Illy sul tema della serata. Chiude Antonio Ballista con un concerto per piano solo. Introduce Elisabetta Sgarbi. Un evento in collaborazione con POLO DEL GUSTO, AGRIMONTANA, DAMMANN FRÈRES, DOMORI, MASTROJANNI, TEATRO FRANCO PARENTI. Accesso solo con Green Pass - biglietteria@teatrofrancoparenti.com o al numero 02 59995206

Il 17 novembre per la prima volta La Milanesiana, che da sempre ospita nei suoi incontri personalità da tutto il mondo, supera a sua volta i confini nazionali e arriva a Parigi! La serata “Extraliscio. Punk da balera” si terrà all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi (50 Rue de Varenne – ore 19.00). Il direttore Diego Marani farà gli onori di casa. Interverranno Gino De Crescenzo / Pacifico, scrittore (nel 2020 la nuova edizione di “Ti ho dato un bacio” per La nave di Teseo) e cantautore tra i più stimati (che ha incrociato più volte la strada con gli Extraliscio, co-autore del brano sanremese “Bianca Luce Nera”), e lo scrittore Ermanno Cavazzoni, vincitore del Premio Selezione Campiello con “La galassia dei dementi” (La nave di Teseo, 2018), nonché narratore nel film “Extraliscio – Punk da balera” di Elisabetta Sgarbi. Una serata particolarmente fuori dagli schemi, al tempo stesso popolare e colta, legata alla tradizione ma pronta a segnare il futuro, che si concluderà con il concerto degli EXTRALISCIO, la band guidata da Mirco Mariani, con Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, che da oltre un anno fa parlare di sé: dal Festival di Sanremo al palco del Primo Maggio 2021, dal concerto a Isola Edipo per la Mostra del Cinema di Venezia (dove quest’anno Elisabetta Sgarbi ha presentato il filmino “La nave sul monte”, sulle note dell’omonimo brano degli Extraliscio, alle Giornate degli Autori) fino al tour estivo di oltre trenta date in tutta Italia. Saranno presenti anche Hervé Le Tellier (autore de “L’anomalia”, La nave di Teseo, Premio Goncourt 2020) e Cyrille Rogeau (Console francese a Milano). Introduce Elisabetta Sgarbi. Evento in collaborazione con ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI PARIGI, FONDAZIONE ELISABETTA SGARBI.

La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi. L’accesso ai singoli eventi è regolato dalle norme in vigore, le modalità verranno aggiornate sul sito www.lamilanesiana.eu.