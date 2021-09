Fatima Trotta, la conduttrice di Honolulu che affiancherà Mandelli

Una carriera legata alla comicità

approfondimento

Buon compleanno Francesco Mandelli: oggi compie 40 anni.

Ancora una volta uno spettacolo comico per Fatima Trotta, la presentatrice Made in Naples torna in TV in prima serata con “Honolulu”, il nuovo show comico prodotto da Colorado Film e 302 Original Content. Fatima Trotta che ha tra i suoi precedenti il popolare show “Made in Sud” in onda su Rai 2 è ormai nota presso gli spettatori come padrona di casa dei palcoscenici della risata. Naturalmente brillante e divertente, la presentatrice trentaseienne si è distinta nella conduzione del format di Comedy Central dividendo il palco col duo comico composto da Gigi e Ross. Il teatro, specie quello comico, è stato la vera e propria palestra per l'attrice che aveva esordito davanti alla macchina da presa con un piccolo ruolo nella fiction “Un posto al sole d'estate” nel 2005. Due anni dopo Fatima Trotta diventa una presenza fissa nella compagnia del Teatro Tam Tunnel di Napoli dove conduce lo show “Sì... Pariando”. Il successo di quell'esperienza la catapulta sul palco di “Made in Sud” ma intanto, insieme alla popolarità, arrivano i primi riconoscimenti come il “Premio Personalità Europea 2011”, che premia anche il format nella categoria “Trasmissione Rivelazione dell’Anno”. Alla TV Fatima Trotta ha affiancato negli ultimi anni anche il cinema partecipando a titoli come “Matrimonio al Sud” con Massimo Boldi e “10 regole per fare innamorare”, commedia con Guglielmo Scilla. Nella vita privata, Fatima Trotta è legata all'attore comico televisivo Luigi De Falco. I due si sono sposati nel 2016.

Sul palco con Francesco Mandelli

Per questa stagione il suo partner sotto i riflettori sarà Francesco Mandelli, attore ma soprattutto presentatore con una sostanziosa carriera alle spalle sbocciata su MTV, emittente dove ha coltivato i suoi numerosi talenti, dalla conduzione alla recitazione comica. I due presentatori saranno coinvolti in prima linea in sketch divertenti in questo programma che metterà al centro della scena anche il backstage creando un flusso di risate ed eventi in grado di coinvolgere il pubblico da casa in una maniera meno convenzionale rispetto ai classici spettacoli da ridere. Lo show debutterà in prima serata su Italia Uno e sarà, anche questa volta, tutto da ridere.