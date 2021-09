Morto Richard Buckley, giornalista e marito dello stilista Tom Ford

Grave lutto per Tom Ford, lo stilista dice addio al compagno di una vita, Richard Buckley (classe 1948 nato a Binghamton, New York e cresciuto tra la sua città natale e l'Europa), si è spento dopo una lunga malattia all'età di 72 anni. Il giornalista di moda lascia un vuoto immenso nel cuore dei suoi cari nella casa di Los Angeles, circondato dall'affetto del figlio Alexander John Buckley Ford, avuto nel 2012. Tom Ford e Buckley si erano conosciuti in occasione di una sfilata di moda nel lontano 1986, e da quel momento non si sono mai lasciati. Fino a domenica 19, giorno della morte. "È con grande tristezza che Tom Ford annuncia la morte del suo amato marito Richard Buckley", queste le parole del comunicato che il gruppo Tom Ford ha diramato per rendere nota la notizia.