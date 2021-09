Amy Winehouse, all'asta il guardaroba del tour del 2011

Una vita di eccessi quella di Amy Winehouse, celebre cantante dalla voce magnetica, famosa per canzoni di successo come “Back to Black” e “Rehab”, in cui manifestava tutto il suo dolore e quel male oscuro che, alla fine, l’hanno divorata. Oggi, a più di 10 anni dalla sua terribile morte, avvenuta il 23 luglio del 2011 nella sua casa di Londra per un abuso di alcool e droghe, gli abiti dello sfortunato tour europeo dello stesso anno sono stati devoluti a un’asta di beneficenza. Il valore complessivo potrebbe aggirarsi intorno alle 36.000 sterline, cioè 50.000 €.