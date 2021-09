Paola Toeschi, morta la moglie di Dodi Battaglia dei Pooh

Lutto per lo storico chitarrista e cantante dei Pooh, sua moglie Paola Toeschi si è spenta dopo una lunga e sofferta malattia. L'annuncio è stato reso pubblico dall'artista stesso sul suo profilo Facebook. Il post

"È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia": è questo il messaggio con cui Dodi Battaglia, storico componente dei Pooh, ha voluto annunciare e condividere sui suoi profili social ufficiali, la triste notizia della morte di sua moglie. Poche semplici parole che racchiudono l'immensa sofferenza dell'artista. Su Facebook, il musicista ha postato per l'amata compagna di una vita, l'immagine di un cielo azzurro, pulito e cristallino ma non privo di nuvole.

"Più forte del dolore"

Paola Toeschi non ce l'ha fatta, nonostante abbia lottato fino all'ultimo, nonostante l'amore e il supporto di un marito sempre presente. E' mancata all'affetto dei suoi cari dopo una lunga guerra contro la malattia arrivata come un fulmine a ciel sereno oltre dieci anni fa. La donna nel 2016 aveva scelto di rendere pubblica la sua vicenda attraverso il libro "Più forte del dolore", una autobiografia in cui racconta la sua storia.