Floating Moving Concert, il concerto sul lago del pianista Martire

Grande successo per il Floating Moving Concert con il pianista e compositore Alessandro Martire, tenutosi ieri, 31 agosto 2021, a Cernobbio. Ideato, organizzato e performato dall'artista stesso, l'evento ha registrato il tutto esaurito, tornando in presenza come main event della terza edizione del LEJ Festival

Floating Moving Concert, performance unica e innovativa che unisce musica e paesaggio in un viaggio tra natura, bellezza e musica, è andato in scena ieri sera a Cernobbio, sul lago di Como. Un concerto su una piattaforma galleggiante mobile trainata da un motoscafo elettrico ed ecologico, che ha portato la musica proprio sullo specchio d’acqua del lago di Como e creato una passeggiata musicale godibile da tutto il lungolago. In questa occasione, Alessandro Martire ha suonato alcuni brani tratti da “Share the world”, suo ultimo album (Carosello Records), con il suo iconico pianoforte personale “Waves”, esemplare unico di pianoforte dal design raffinato e in perfetta armonia con le onde, disegnato dallo stesso Alessandro Martire.

Per chi non ha potuto partecipare, il Floating Moving Concert verrà trasmesso in esclusiva su Tik-Tok LIVE il 20 settembre alle ore 19:00. TikTok, piattaforma di intrattenimento leader nei video brevi, offrirà alla sua community un'opportunità unica di poter rivivere l'esperienza, immergersi in un paesaggio incantevole e riconnettersi con la natura cullati dalla musica.