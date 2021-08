Cilentart Fest, Silvio Orlando inaugura la prima edizione

C’è Silvio Orlando a inaugurare la prima edizione del Cilentart Fest, neonata manifestazione ideata da Vittorio Stasi, che coinvolge cinque comuni del Parco nazionale del Cilento e Valle di Diano: Orria, Gioi, Salento, Perito e Moio della Civitella.

silvio orlando: recitare qui ti fa sentire nudo

A Orria, il popolare attore napoletano porta “La vita davanti a sé”, dal romanzo di Romain Gary, racconto emozionante del mondo fantasmagorico dell’orfano Momò. Un testo che pone, attraverso il suo autore, il tema dell’identità dei popoli e delle persone, tema dal quale – spiega Orlando - “oggi siamo tutti ossessionati”.



“Recitare qui ti fa sentire nudo”, confessa il popolare attore napoletano “perché quando sali sul palco occorre sempre un po’ di fascinazione teatrale; c’è un po’ di spiazzamento in questo scenario, però, poco alla volta, la magia del teatro viene fuori. Si parla tanto di spopolamento dei piccoli paesi e si spera che possano vivere anche in altri periodi dell’anno, non soltanto nei mesi estivi, quando arrivano i turisti”, spiega.

silvio orlando: dopo il covid dobbiamo ricostruirci

Tornare tra la gente è importante, dice Silvio Orlando, “è un periodo durante il quale stiamo cercando di ricostruirci soprattutto mentalmente, dopo mesi in cui non potevamo più dare per scontato ciò che prima del Covid consideravamo tale: le nostre piccole certezze quotidiane, il contatto con gli altri, il circondarci di cose belle. Stiamo cercando di riconquistare quella fiducia negli altri che è stata messa a rischio in questo periodo”.

il teatro pubblico della campania con cilentart fest

Cilentart Fest ha l’ambizione di portare pièce teatrali, performance di danza, percorsi itineranti, corsi di formazione nel palcoscenico a cielo aperto di questi luoghi, spiega Alfredo Balsamo, direttore del Teatro pubblico della Campania, che sostiene e finanzia la kermesse. “Questa è una prima edizione, ma se le istituzioni e la gente risponderanno bene, la speranza è di continuare anche in futuro“, conclude.