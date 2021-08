Federica Pellegrini: "Strano tenere la mano di Matteo Giunta"

Federica Pellegrini, le sue parole

Federica Pellegrini ufficializza love story con Matteo Giunta

Federica Pellegrini, 33 anni, considerata la nuotatrice italiana più forte di sempre, ha deciso di vivere la relazione con il suo allenatore Matteo Giunta alla luce del sole, dopo anni di segretezza. “Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere. In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra. Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti 'che roba strana'” ha rivelato Federica al Corriere della Sera. La campionessa aveva già ufficializzato la relazione con dopo la sua ultima Olimpiade, quella di Tokyo. "Matteo è stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, una delle più importanti presenze in questo percorso sia umano che sportivo, spero lo sarà anche in futuro" aveva rivelato la Divina. "Abbiamo aspettato il momento giusto per farlo, anche se era un po' il segreto di Pulcinella. Sono contenta che tutti quelli che lo sapevano abbiano rispettato la nostra volontà di vivere questa storia nei ruoli giusti, io atleta, lui il mio tecnico, per un equilibrio di squadra. All'inizio non è stato facile, ma ora possiamo fare quello che vogliamo. Progetti? Se verranno, verranno molto naturalmente. Matteo è molto calmo, siamo agli opposti, ci compensiamo. Mi ha insegnato a vivere tutto con più leggerezza. Cambierà qualcosa tra noi senza lo sport? Ho la presunzione di dire di no".