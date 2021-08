Palio dei Normanni 2021, tra cinema e tradizione. Il programma

Anche nel 2021 il Palio dei Normanni di Piazza Armerina non si ferma e proseguirà la tradizione che da 68 anni unisce la storia del passato con il sentimento popolare religioso e civile della popolazione. Condividi:

Il Palio di Piazza Armerina non si arrende al protrarsi dell’emergenza sanitaria che dal 2020 ha costretto alla chiusura di quasi tutte le manifestazioni storiche e conferma la decisione di non fermarsi. Lo fa, tenendo conto dell’impossibilità di effettuare i cortei in una città, che fino a poche settimane fa, era stata dichiarata zona rossa, con delle formule del tutto inedite. Il Palio si fa cinema con la presentazione e proiezione del docufilm “Il Palio dei Normanni. La storia e la leggenda” a cura della regista Gisella Calì, che ha avviato il primo ciak durante l’edizione 2020, realizzato con attori e teatranti tra le mura antiche della città, diventata così uno straordinario, grande set cinematografico. Oltre 600 figuranti, cavalli, cavalieri, un’intera comunità che, con l’orgoglio dell' appartenenza, rivive una delle pagine più interessanti della storia della Sicilia in cui Tolleranza e Convivenza si intersecano con Prodigi e Presagi.

La storia si intreccia fortemente con la leggenda La tradizione con la religiosità popolare. Da Piazza Armerina, dunque, parte il racconto di una Sicilia che celebra la possibile convivenza di più culture, il popolo siciliano, gli arabi, i normanni gli Aleramici e che è uno dei sentieri più importanti del cammino per la costruzione della identità italiana. Da un lato i grandi personaggi della storia e della leggenda come il Conte Ruggero d’Altavilla - il Palio è infatti ispirato alla guerra di liberazione della Sicilia dai Saraceni per opera dei Normanni guidati da Ruggero I di Sicilia- dall’atro il sentimento ancora attuale di devozione alla Madonna Maria S.S delle Vittorie e la forza di una memoria storica che ancora appartiene alla comunità e colma il solco tra le generazioni. Il documentario, prodotto da Fiat Lux 2.0 in collaborazione con DeMaterial srl, indaga le origini del Palio seguendo le tracce del gran Conte Ruggiero d’Altavilla nelle splendide atmosfere dei monti dell’appenino calabro, dei Peloritani, dei Nebrodi e delle Madonie, tra antiche cattedrali e castelli diroccati. Il film verrà presentato in uno dei prossimi Festival internazionali del cinema nella sezione documentari.