E' morto Jackie Mason, il comico-rabbino: aveva 93 anni

Famoso come stand-up comedian, recitò in numerose commedie hollywoodiane tra gli anni Settanta e Ottanta

È morto Jackie Mason, “l'attore rabbino” conosciuto al grande pubblico (soprattutto americano) per le sue partecipazioni ne Lo straccione con Steve Martin (1979), La pazza storia del mondo di Mel Brooks (1981) e Due palle in buca (1988), abbinando la sua carriera cinematografica a quella di stand-up comedian a Broadway, contraddistinguendosi per il suo stile molto poco politicamente corretto.