Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: "Presto il terzo figlio"

Un amore nato nel 2016

approfondimento

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sposi: le foto del matrimonio

Nel corso dell’intervista, i due hanno anche ripercorso i passi della loro relazione, cominciata nel 2016, durante una vacanza. “Uscivamo entrambi da due storie tossiche – ha raccontato Veronica Ciardi – ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello. C'è voluto molto tempo, ma eccoci qui”.

La prima proposta due anni fa, alle Bahamas

Sempre lei ha raccontato come la proposta di matrimonio fosse già arrivata due anni fa, durante un viaggio alle Bahamas, e che in quel caso la risposta non fu poi quella definitiva: “La solita paura mi ha fatto dire un ‘sì’, che però era un ‘ni’, che poi è diventato ‘no’ – ha spiegato - Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… Dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati”. Una rottura che si è poi rivelata solo una pausa, per ritrovarsi più avanti e unirsi per sempre.