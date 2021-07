Milano, riapre il Teatro Lirico: sarà intitolato a Giorgio Gaber

“Ecco il Teatro Lirico intitolato a Giorgio Gaber ”: inizia così un post su Facebook del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che annuncia la riapertura (con un grande open day a settembre) e la “restituzione” alla sua città del Teatro Lirico in via Larga, a pochi passi dal Duomo, che da adesso porta il nome del grande cantautore milanese scomparso nel 2003.

“L’attesa è stata più lunga di quanto avremmo voluto (il ritrovamento dell’amianto e il Covid non sono stati imprevisti di poco conto…), ma la vista di questo gioiello e il pensiero dei milanesi che torneranno, anche qui, a respirare cultura ripaga degli sforzi di questi anni e riempie di orgoglio. Un orgoglio, voglio dirlo, soprattutto nostro: dei nostri ingegneri, dei nostri architetti, dei nostri geometri e di tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato senza sosta per restituire il Lirico alla città.

Questo teatro è un vero tuffo nella storia di Milano, ma oggi è anche una visione di modernità tecnologica e sostenibilità ambientale. E io non vedo l’ora che i cittadini e le cittadine vengano a visitarlo a settembre, in occasione dell'open day che stiamo preparando per loro. Ma più di tutto aspetterò la Prima, sarà un segnale di rinascita e ripartenza. Per questo luogo, per la cultura, per Milano”.