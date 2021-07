Ashley Graham è incinta: in arrivo il secondo figlio dal marito. FOTO

"L’anno appena trascorso è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie. Io ho appena iniziato a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi": è con queste parole che la celebre modella trentatreenne (FOTO) annuncia sul suo profilo Instagram l'arrivo di un secondo figlio. Dopo l'arrivo del primogenito Isaac Menelik Giovanni, venuto alla luce il 18 gennaio 2020, è tempo di una seconda lieta e attesa gravidanza, Ashley Graham diventerà presto una mamma bis e non trattiene la gioia. Ha voluto condividere, come ormai fanno sempre più spesso tutte le celeb più popolari, questa sua gioia sui social. Incinta, con in vista il pancione pronunciato, sullo sfondo di un paesaggio da sogno, suo marito, il direttore della fotografia Justin Ervin, la ritrae come una dea. Lo scatto postato ha già raccolto una infinità di commenti e di congratulazioni. La famiglia si allarga e i followers apprezzano!

Nel 2019, con la stessa modalità, Ashley aveva reso nota la notizia della sua prima gravidanza. Attraverso Instagram (Ashley Graham è incinta: l’annuncio della modella) aveva condiviso un video insieme al marito, in cui mostrava l'ecografia e il pancione. La coppia all'epoca aveva dato la notizia proprio nel giorno del loro nono anniversario di nozze, il commento di ieri "Il meglio deve ancora venire", può dirsi valido anche per oggi. Un nuovo capitolo della loro storia si apre e non c'è dubbio che i due siano più innamorati e felici che mai.