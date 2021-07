Festival dei Due Mondi, il concerto finale diretto da Antonio Pappano

Guarda alla relazione tra Due Mondi – Oriente e Occidente – e alle reciproche ispirazioni e suggestioni musicali. Il fascino di paesaggi, usanze, sonorità e costumi associati ai paesi delle sponde del Mediterraneo trova traccia nell’esotismo della Sinfonia da L’Italiana in Algeri di Rossini, e nelle atmosfere da mille e una notte della suite sinfonica di Rimskij-Korsakov Sheherazade, e del più recente Concerto per violino “1001 Nights in the Harem” del compositore e pianista turco Fazil Say, eseguito per l’occasione da Friedemann Eichhorn, tra i suoi interpreti più raffinati.

Ancora tanti gli appuntamenti dell’ultima giornata. Antonio Pappano, Luigi Piovano e Alessandro Carbonare sono protagonisti del concerto da camera dedicato alla musica di Johannes Brahms, alle ore 12 al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi: in programma la sonata in fa minore op. 120 n. 1 per clarinetto e pianoforte, quella in mi minore per violoncello e pianoforte e il trio p. 114 per clarinetto, violoncello e pianoforte. Sempre domani alle ore 15, a San Simone, l’Opera-film di Lucia Ronchetti Inferno ripercorre la prima cantica della Commedia in una nuova produzione di teatro musicale scritta dalla compositrice italiana su commissione dell’Oper und Schauspiel Frankfurt. I versi della prima cantica della Commedia, in italiano e in tedesco, e la musica di Lucia Ronchetti diretta da Tito Ceccherini si uniscono a un vasto archivio di materiale filmato con cantanti e attori, prodotto dal regista Kay Voges prima della sospensione della messa in scena teatrale dell’opera nel 2020. L’appuntamento digitale è inserito nel programma che Spoleto64 ha dedicato alle celebrazioni per il VII centenario della scomparsa di Dante Alighieri. Ultime repliche anche per gli spettacoli che chiudono le sezioni di teatro e danza: alle ore 16 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti Le Lac des cygnes del coreografo Angelin Preljocaj e alle ore 17 all’Auditorium della Stella La tragedia è finita, Platonov del regista umbro Liv Ferracchiati.

Il Festival dei Due Mondi, tra le prime rassegne a ripartire con una formula piena, cala il sipario con quasi 20.000 presenze per più di 90 appuntamenti in 17 giorni, tra concerti, spettacoli di teatro e danza, incontri dal vivo e in streaming, eventi digitali, mostre e progetti speciali. Nonostante permangano le limitazioni di capienza nei luoghi di spettacolo, con il 95% di occupancy media e oltre 500 artisti presenti a Spoleto, l’edizione 64 conferma l’interesse e la partecipazione del pubblico, la rilevanza internazionale della proposta, e la spinta verso la ripresa di tutto il settore dello spettacolo dal vivo.