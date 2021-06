Roma, festa di San Pietro e Paolo 2021: tutti gli eventi da non perdere

Tanti gli appuntamenti in programma nella Capitale e nei dintorni in occasione della festa in onore dei Patroni della città Condividi:

Il 29 giugno a Roma è la festa dei Patroni della città, SS. Pietro e Paolo. Tanti gli eventi organizzati per l'occasione, dal tradizionale spettacolo pirotecnico delle Girandole di Michelangelo, a concerti e mercatini.

Roma, la festa di San Pietro e Paolo 2021: le Girandole di Michelangelo Immancabili saranno le Girandole di Michelangelo: a Cinecittà World andrà in scena lo spettacolo pirotecnico, con un palcoscenico di marchingegni antichi alti fino a 8 metri. “II settore legato al divertimento e agli eventi ha sofferto tantissimo ed è lieto di annunciare la ripartenza”, ha dichiarato l'assessora allo sport e al turismo di Roma Capitale Veronica Tasciotti, come riportato da Roma Today. Si tratterà di un “sorprendente show pirotecnico rinascimentale con musica, una vera e propria rievocazione storica dello spettacolo delle girandole pirotecniche tipico di Roma”, come si legge sul sito ufficiale di Cinecittà World. “Ruote di fuoco volteggeranno nelle tenebre, vulcani di fiamme danzeranno impavide in un maestoso abbraccio di colori, comete scintillanti illumineranno la notte e con le loro magie creeranno stupore e meraviglia. Lo spettacolo delle girandole pirotecniche non è un semplice fuoco d’artificio, ma un palcoscenico di marchingegni antichi alti fino a 6mt su cui le più geniali menti si sono misurate nell’esprimere l’estro e la fantasia dell’ingegno tra meccanica, fisica e pirotecnica”. Non mancherà anche il food: dalle 18 cena sotto le stelle e dalle 22.30 lo spettacolo delle girandole.

Roma, la festa di San Pietro e Paolo 2021: il film Al Cinevillage Parco Talenti, in occasione della festività di San Pietro e Paolo, verrà proiettato il film “La La Land”, musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone. Appuntamento nell'area, completamente all'aperto, alle 21.15. L'evento fa parte del cartellone “Il cinema sotto le stelle a Parco Talenti”, in scena fino al 5 settembre. Roma, la festa di San Pietro e Paolo 2021: la musica All'Auditorium Parco della Musica, in via Pietro de Coubertin 30 c'è il concerto di James Senese dalle 21. “Vedere James Senese è un’esperienza dalla quale non si esce indenni; la forza, la passione sprigionata dalla sua musica è un rito che si celebra ogni volta, con un pubblico che è intergenerazionale. Figlio di una ragazza napoletana e di un soldato afroamericano, cresciuto nel dopoguerra ai confini della città di Napoli, che da campagna ha visto trasformarsi in periferia, James Senese è stato a lungo alla ricerca di un’identità, riversando i suoi conflitti nella musica. Le sue esperienze artistiche hanno attraversato mezzo secolo di musica e cultura italiana; dagli Showmen a Napoli Centrale, al sodalizio artistico e umano con Pino Daniele, Senese ha sempre cercato la “sua” strada per esprimere sentimenti e inquietudini, senza mai tirarsi indietro.” si legge sul sito dell'Auditorium. Sempre alle 21, alla Casa del Jazz, va in scena un doppio concerto (con biglietto unico di 15 euro). La prima parte vede salire sul palco Karima per presentare il nuovo lavoro discografico “No Filters”; nella seconda parte della serata il progetto “Viaggio In Italia” vede cinque musicisti, Gigi De Rienzo, Marco Zurzolo, Carlo Fimiani e Vittorio Riva, rivisitare in chiave jazzistica alcune tra le più belle arie del repertorio operistico, canzoni popolari e classici della musica leggera italiana.