Drusilla Foer, che estate tra una sera con lei e una "eleganzissima"

In giro per l'Italia con due spettacoli in contemporanea, un dialogo confidenziale che coinvolge il pubblico e un recital. E a settembre debutta con L’Histoire Du Soldat di Igor Stravinskij, nella versione di Giancarlo Marinelli, con André De La Roche e l’Orchestra del Teatro Olimpico diretta dal vivo da Beatrice Venezi con 4 serate in prima nazionale dal 23 al 26: lo spettacolo apre il 74mo Ciclo dei Classici

Reduce da un periodo che l’ha vista protagonista in Tv, su Rai 1 per “Ciao Maschio” il programma da record di ascolti con Nunzia Di Girolamo, e in radio, dove è tuttora in onda su R101 come ospite residente del programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri “Facciamo Finta Che…”, Drusilla Foer nell’estate 2021 ritorna al suo grande amore: il palcoscenico teatrale!



Lo fa con due diversi format, che a partire dal 3 luglio si alterneranno in un calendario di appuntamenti in continuo aggiornamento. Il primo, “UNA SERA CON DRUSILLA – chiacchiere, domande, canzoni”, che debutta il 3 luglio al Palazzo Reale di Napoli, ha una natura confidenziale e informale: in una sorta di intervista-dialogo Drusilla Foer si racconta e finisce per svelarsi talvolta in modo inaspettato ma sempre con il suo approccio lieve, ironico, brillante e carico di emozione, fra le domande del moderatore e del pubblico presente. Naturalmente non mancheranno momenti musicali nei quali Madame Foer interpreterà dal vivo alcune delle sue canzoni predilette, con l’intensità che la contraddistingue e il suo tocco unico capace di trasformarle in qualche cosa di mai udito prima.



Il secondo è ELEGANZISSIMA, il leggendario recital in evoluzione, ormai un culto dal successo inarrestabile, scritto e interpretato da Drusilla, fra musica e ricordi di vita vissuta. Durante l’estate Madame Foer, all’opera già da tempo sul nuovo allestimento che debutterà nella prossima stagione, ne propone una “summer edition” già ampiamente rodata (prima data a Siena il 21 luglio), accompagnata come sempre al pianoforte dal Maestro Loris Di Leo, che ne ha curato anche gli arrangiamenti, e da Nico Gori, ospite speciale al clarinetto e al sax. “ELEGANZISSIMA summer edition” è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound.

Un’estate tanto ricca di arte, prelude a uno straordinario climax nella seconda metà di settembre, quando Drusilla Foer sarà protagonista di un nuovo progetto tanto sontuoso, quanto prestigioso. Dal 23 al 26 settembre sarà in scena al Teatro Olimpico di Vicenza come voce narrante dell’Histoire du Soldat - musica di Igor Stravinskij, libretto di Charles Ferdinand Ramuz - nella versione di Giancarlo Marinelli, qui anche regista, con André De La Roche nei panni del Diavolo (e coreografo) e Beatrice Venezi direttore d’orchestra a guidare nell’esecuzione dal vivo l’ensemble dell’OTO.

Lo spettacolo, in prima nazionale, aprirà il 74° Ciclo dei Classici del Teatro.

Originaria toscana, cantante, attrice e autrice, Drusilla Foer è da tempo un'icona di stile. Oltre al teatro, frequenta con successo televisione, radio e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web e sui propri social network, dove al momento può contare su una comunità di 400.000 persone che la seguono con interesse e affetto costante. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. È autrice e interprete di due spettacoli teatrali: il recital Eleganzissima e Venere Nemica, uno spettacolo ispirato alla favola di Amore e Psiche, che ha fatto appena in tempo a debuttare con una serie di anteprime all’inizio del 2020 prima dell’interruzione forzata dal lockdown. Fra le varie esperienze televisive è stata giudice di Strafactor, talent nel talent di X Factor, poi editorialista a Matrix Chiambretti su Canale 5, ospite fissa a CR4 La Repubblica delle Donne in prima serata su Rete 4 e in Ciao Maschio in seconda serata su Rai 1. Nel 2021 uscirà il suo primo libro, per Mondadori.

