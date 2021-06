Teatro dell’Opera, Il Lago dei cigni di Benjamin Pech al Circo Massimo

E’ il balletto classico per eccellenza che va in scena in un contesto davvero unico come quello del Circo Massimo. Dopo Il trovatore inaugurale, la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, prosegue con la danza e porta in scena dal 22 giugno Il lago dei Cigni, uno dei titoli più noti del repertorio sulla celebre musica di Čajkovskij, nella versione firmata da Benjiamin Pech. Sul podio a dirigere l’Orchestra dell’Opera di Roma il maestro Andriy Yurkevych.

Eleonora Abbagnato: “Una scelta di ripartenza coraggiosa”

approfondimento

Teatro dell’Opera di Roma, l'Opera torna al Circo Massimo

«È davvero un piacere, in un momento che ritengo storico per la danza, ritrovare e soprattutto risentire il grande pubblico del Circo Massimo – sottolinea la Direttrice del Corpo di Ballo Eleonora Abbagnato – La scelta del Lago dei cigni per questa riapertura è coraggiosa: il titolo dei titoli del repertorio classico richiede una compagnia in massima forma. Sono felice di ripartire con questo balletto che oltre agli ospiti, alle nostre étoile, i primi ballerini e i solisti, porta in scena un gran numero di ballerini, giovani e bravi, che non si esibiscono in pubblico da molto tempo. Davvero un titolo importante del cui successo sono sicura. Tra i grandi nomi che riporteremo con questo Lago c’è quello di Maia Makhateli. Ho voluto fortemente che tornasse a Roma per questa occasione. Avrebbe dovuto danzare con noi Il Corsaro ma la produzione è stata brutalmente interrotta dalla pandemia. Era molto delusa ed è un grande onore riaverla qui a Roma come ospite, in uno dei titoli che questa artista ha danzato di più».