Sarah Grant, modella a 70 anni: avete un solo corpo, amatelo

Lei si chiama Sarah Grant e ha sfilato a 71 anni in costume da bagno in apertura della settimana della moda australiana. "Hai un solo corpo, quindi devi esserne orgogliosa"

"È fantastico per le donne anziane vedere una persona più matura indossare un vestito, perché poi possono immaginanrcisi dentro. Ed è un bene anche per gli affari, perché i baby boomer sono i più grandi consumatori, quando si tratta di acquistare moda", ha affermato la Grant.

"Hai solo un corpo, fai in modo di esserne orgogliosa". Sarah Grant lo dice al termine della sua sfilata in passerella durante la settimana della moda australiana 2021, dove ha debuttato per la prima volta a 71 anni.

70 SONO I NUOVI 50

"Indossare un costume da bagno non è stato un problema per me, perché ormai i 70 sono i nuovi 50.

Ora siamo tutti più sani e viviamo più a lungo. Abbiamo un solo corpo e dovremmo esserne orgogliosi. A qualsiasi età. Si tratta di responsabilizzare te stessa e gli altri, qualunque statura, taglia o età tu abbia".

Grant potrebbe essere nuova alla settimana della moda australiana, ma in realtà è un'autentica veterana.

La sua prima apparizione in passerella è stata per Pierre Cardin in Nuova Zelanda a 16 anni.

Poi ci sono stati Valentino, Karl Lagerfeld e Zandra Rhodes, prima di tornare in Australia, dove è apparsa sulla copertina di Playboy con una chitarra elettrica negli anni '70. "Indossavo pantaloni neri e una giacca di pelle nera e mi hanno detto 'puoi toglierti i pantaloni?' Ho detto di sì, ma ti costerà un extra a gamba, e l'hanno pagato."

L'ETÀ È COME LA MAREA, NON PUOI FERMARLA

Quanto all'invecchiamento, ammette: "Quando ho compiuto 30 anni sono impazzita. Ma poi ho lasciato che le cose andassero come dovevano andare, perché non puoi trattenere la marea. Oggi ho più gioia che mai nella mia vita e dico meglio di no ai ritocchi, anche se dobbiamo prenderci cura del nostro aspetto".



Quanto alle ragazze più giovani non ha dubbi. "Abbracciate chi siete e divertitevi".