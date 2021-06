La stagione 2021 del Globe Theatre

La stagione del teatro viene inaugurata da “Romeo e Giulietta” e non è un caso. Si tratta infatti dell’opera che ha aperto il Globe 18 anni fa ed è un modo per ricordare nuovamente Gigi Proietti, che ne ha curato la regia. Lo spettacolo andrà in scena dal 30 giugno al 25 luglio. Dal 28 luglio al 8 agosto toccherà a “La dodicesima notte” per la regia di Loredana Scaramella. Uno spettacolo che torna dopo il successo della scorsa estate, quando venne messo in scena con una compagnia numerosa in grado però di mantenere il rigoroso distanziamento sociale. Dal 10 al 15 agosto sarà la volta di “Sogno di una notte di mezza estate”, regia di Riccardo Cavallo. Dal 19 al 29 agosto “Misura per Misura”, regia di Giacomo Bisordi. Si tratta della prima collaborazione con l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, che porterà gli allievi e le allieve dell’accademia romana a calcare le scene del Globe Theatre. Dall'1 al 5 e dal 9 al 12 settembre andrà in scena “Venere e Adone” per la regia di Daniele Salvo. “Il poema è in egual misura comico, erotico e commovente: la Venere di Shakespeare è passionale, una dea innamorata e pazza di desiderio. Adone è un giovane bellissimo che le sfugge e preferisce i piaceri della caccia a quelli dell’amore, sia pur divino”. Dal 17 settembre al 3 ottobre “Falstaff e le allegre comari di Windsor”, regia di Marco Carniti. Dal 7 al 10 ottobre “Pene d’amor perdute” con la regia di Danilo Capezzani e una compagnia composta da allievi o neodiplomati dell’Accademia “Silvio d’Amico”. Durante l'estate questi spettacoli, che fanno parte della rassegna “Non solo Shakespeare”, si alterneranno agli spettacoli “Tutta scena – Il teatro in camera al Globe Theatre”, “Intestamè” e “Faust”.