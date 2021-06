La Giornata dell'Ambiente parte anche da una tazzina di caffé

All’Accademia del Caffè Espresso si ha la consapevolezza che il caffè non è mai solo una semplice bevanda in tazzina, perché dietro c’è storia, cultura, territori, persone e, prima di tutto, natura insomma...ambiente

Finalmente siamo tornati a goderci tutto il piacere che può dare il caffe bevuto nella tazzina al bar. Momenti di pura felicità come leggiamo anche in un libro che ha avuto di recente tantissimo successo. All’Accademia del Caffè Espresso si ha la consapevolezza che il caffè non è mai solo una semplice bevanda in tazzina, perché dietro c’è storia, cultura, territori, persone e, prima di tutto, natura: tutto nasce da una pianta. È un arbusto diffuso nelle zone equatoriali e tropicali con fiori che danno vita a bacche rosse, ciascuna delle quali contiene due semi: i chicchi. Da questi dipende buona parte del futuro del pianeta, perché il caffè è la seconda commodity, dopo il petrolio, per interesse economico e il modo in cui è coltivato può fare la differenza per l’ambiente, ma anche per chi lo fa e quindi per chi lo beve.

Conoscere l’attività di ricerca dell’Accademia del Caffè Espresso è sicuramente un buon punto di partenza per esplorare questo ecosistema, così familiare a tutti noi, ma ancora, per tanti versi, misterioso. L’Accademia ha avviato un progetto visionario per produrre in modo rispettoso dell'ambiente e dei coltivatori, una delle piante da cui dipende il futuro del mondo, facendo della sostenibilità economica, ambientale e sociale il punto cardine di tutto processo.