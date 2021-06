Robbie Williams, la moglie Ayda gli rasa a zero i capelli VIDEO

Robbie Williams ha un nuovo look, molto estivo. Tutto merito della moglie Ayda Field . L'attrice ha condiviso su Instagram un video nel quale, macchinetta in mano, rasa la testa del marito completamente a zero.

Ayda ha scritto, a corredo del video: “Robbie Williams è tutto o niente quando si tratta dei suoi capelli... e a quanto pare, al momento preferisce il niente!”. Immediati i commenti dei fan dell'ex Take That. “Ora è di nuovo come il Robbie degli anni '90!" ha scritto un utente, mentre un secondo ha commentato: "Sembra molto più giovane ora!" e un altro follower: “Sta molto meglio adesso”. Ayda, 42 anni, e Robbie, 47, si sono sposati nel 2010 e hanno quattro figli: Teddy, 8, Charlie, 6, Coco, 2 e Beau, 1.

Robbie Williams e il negozio di torte

Il cantante ha abituato i fan alle sue stravaganze. La popstar ha parlato della sua intenzione di rendere famose le torte d'avena dello Staffordshire aprendo un negozio a Los Angeles. Robbie, nato a Stoke-on-Trent, ha sempre parlato con affetto delle sue radici. Per questo motivo l'ex Take That vuole promuovere la specialità della contea a un pubblico più vasto, vendendola direttamente nei negozi della California. Lo ha rivelato lo stesso cantante al comico Chris Stark e allo chef Tom Kerridge nel loro nuovo podcast, “The Pirate Ship”: "So che la mia nave ha navigato in vari porti diversi, ma sarò sempre uno Stokie nel cuore”. E poi, parlando delle torte d'avena. “Voglio portarle nel mondo. Ho un piano per questo”. E poi ancora, a proposito della terra in cui è nato, il Regno Unito. “Mi mancano le persone, mi manca mia nonna. Mi manca essere normale. Mi manca chi ero prima che tutto questo viaggio prendesse il via. Mi mancano le mie radici. Crescendo a Stoke-on-Trent non sai che esiste un altro posto e non ne hai bisogno. Tutto ciò che volevo e tutto ciò di cui avevo bisogno l'ho avuto qui e non intendo a livello materiale, ma qui c'è ciò che ha formato il mio carattere e ciò che ha formato chi sono: il mio umorismo, il mio cuore, la mia personalità”.

Robbie Williams, il film

Intanto è in arrivo un biopic musicale dedicato a Robbie Williams che nelle intenzioni del regista e sceneggiatore Michael Gracey sarà "qualcosa di mai visto prima. Ricordo quando andavo al cinema da bambino e c'erano film che mi lasciavano estasiato, con la sensazione di non avere mai visto niente di simile prima. Ecco, voglio che gli spettatori abbiamo la medesima esperienza". Di questo film non si sa ancora molto: le riprese cominceranno in estate e tutte le canzoni saranno ricantate e riarrangiate dal cantautore. Gracey non ha specificato se Robbie comparirà nel film o se verrà interpretato da un attore”.