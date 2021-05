Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori bis, è nata Beatrice

Francesca Rocco e Giovanni Masiero, la storia

approfondimento

Francesca Rocco e Giovanni Masiero genitori per la seconda volta

Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono conosciuti al Grande Fratello 13: il loro amore è nato sotto l'occhio delle telecamere e poi è proseguito lontano dai riflettori. Si sono sposati il 30 aprile del 2016 e un anno dopo hanno avuto una bambina, Ginevra. Dopo la prima gravidanza, Francesca raccontò di essere caduta nella depressione post partum. "Il corpo cambia, ti guardi allo specchio e sei diversa - raccontò - Pensi che non piacerai più a tuo marito, pensi che non sarai in grado di sostenere il ruolo di mamma, il lavoro più bello del mondo. Pensi e ripensi. Io in questa fase ho la testa in stato confusionale. Quando Jinny (soprannome di Ginevra, ndr) è tra le mie braccia, trovo finalmente un equilibrio. Ma poi subentra sempre questa grande paura. Non so se sia depressione post parto, con il tempo capirò: di certo c’è che ne devo uscire con il sorriso. E anche questa volta ce la farò". Quando Francesca ha annunciato la seconda gravidanza, su Instagram, ha scritto: "Oggi ci sentiamo già̀ in quattro e non vediamo l'ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un'aiutante speciale, la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa". Lo scorso 11 marzo la coppia ha festeggiato il settimo anniversario del loro amore, e Francesca ha dedicato al compagno alcune parole sui social. "Sono passati sette anni dal nostro primo incontro, da quando i nostri sguardi si sono incrociati per la prima volta. Sono passati 7 anni, ma i nostri cuori battono ancora come allora. Quanta strada abbiamo fatto, quanti momenti felici abbiamo vissuto, quanti ostacoli abbiamo superato. Ed ora siamo qui, più felici che mai, ad aspettare la nostra seconda principessa. Ti amo". Nel 2018 Francesca e Giovanni hanno vissuto un periodo di crisi, come raccontò l'ex gieffina a Verissimo. “Come va? Un’altra domanda? Grazie per essere qui ad ascoltarmi, tu che conosci la nostra storia. Noi siamo una coppia pubblica. Negli ultimi mesi abbiamo vissuto un periodo di tempesta. I motivi di questa crisi possono essere tanti. Un giorno manca una carezza, un altro si litiga, poi si arriva a un punto in cui bisogna fermarsi. L’ultima volta che ci siamo viste le cose andavano bene. Non so com’è iniziata, so solo che man mano abbiamo cominciato a litigare, a non avere più tempo per noi. Rimanevano sempre delle discussioni in sospeso. Arrivi a vivere delle giornate aspettandoti che andrà meglio. Giovanni è l’uomo che ho scelto, quello della mia vita. Questa pausa è un momento di attenzione per me, ho bisogno di ritrovare il mio equilibrio interiore”. La crisi, per i due, è stata ampiamente superata e ad oggi sono una famiglia felice insieme a Ginevra e Beatrice.