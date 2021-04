Sangiovanni in lacrime dopo l'esito del televoto ad Amici

L'esito del televoto che si è svolto in settimana vede al primo posto, a sorpresa, Aka7even col il suo inedito "Loca". Sangiovanni reagisce male Condividi:

Sangiovanni in lacrime ad “Amici” 2021. Il cantautore di 18 anni non ha preso bene la vittoria del “rivale” Aka7even” che lo ha battuto al televoto che si è svolto in settimana.

Sangiovanni perde contro Aka7even approfondimento Sangiovanni, il testo del nuovo singolo "Lady" Da quando è arrivato ad “Amici”, Sangiovanni ha sempre ricevuto grandi consensi, anche grazie al successo dei suoi inediti. Il suo brano “Lady” ha conquistato anche il disco di platino, un grande traguardo per un giovane cantautore che si sta affacciando al mondo della musica. In settimana, però, Sangiovanni ha vissuto alcuni momenti di difficoltà dopo il risultato di un televoto che ha visto vincitore Aka7even col il suo inedito "Loca". Per Aka è stata una sorpresa. "Davvero non me lo aspettavo, vuol dire che alla gente piaccio, cerco sempre di essere me stesso quindi significa che qualcosa è arrivato" ha rivelato. Al secondo posto Deddy, terzo classificato Sangiovanni, che ha reagito male.

A raccontarlo è stata la ballerina Giulia. "Sono preoccupata per Sangio, lui è difficile che pianga. Io lo apprezzo più di me e anche al pubblico piace da morire, ma non tutti sanno che è molto sensibile" ha raccontato ai compagni. "A saperlo così giù sto peggio di lui! Mi sembro mia madre, adesso la capisco!" ha dichiarato. Per Giulia, quindi, è stato difficile godersi la gioia per aver vinto la gara al televoto di ballo.