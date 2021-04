Riapertura del Teatro Regio di Torino, si parte con La Traviata

Riaprire è motivo di festa

approfondimento

"Riaprire è motivo di festa - aggiunge - ma non possiamo permetterci alcuno scostamento di bilancio, per cui non sono previsti biglietti omaggio. E sono lieta che Istituzioni e Soci Fondatori abbiano accolto con favore questo segnale".

L'allestimento della 'Traviata' della riapertura è quello del 2018 dal San Carlo di Napoli con la regia di Lorenzo Amato, scene di Ezio Frigerio e i costumi del Premio Oscar Franca Squarciapino. Sul podio Rani Calderon, per la prima volta al Regio, attualmente collaboratore del The'atre de La Monnaie di Bruxelles, Volksoper di Vienna e New Israeli Opera di Tel Aviv. L'allestimento non risparmia in spettacolarita': al centro dello spazio scenico, su un fondale trasparente come un vetro, la pioggia scorre per l'intera durata dello spettacolo, filtrando la visione delle grandi tele pittoriche create da Ezio Frigerio. "Un elemento che potrebbe essere visto come semplice metafora di una Parigi grigia e piovosa - dice il regista - ma che per me rappresenta lo straniamento, il dolore, che le malattie particolarmente debilitanti provocano in ciascuno di noi".