Si chiama Dancer’s day like takeover e nasce con l’idea di raccontare la quotidianità dei danzatori di tutto il mondo, profondamente cambiata dalla pandemia. Un’iniziativa per superare la lontananza e rimanere in contatto in un momento in cui non esistono né tournée né Festival

In vista della giornata internazionale della danza, che si celebra ogni anno il 29 aprile, abbiamo scelto un filmato che racconta la quotidianità profondamente cambiata dalla pandemia ( GLI AGGIORNAMENTI ) dei danzatori di tutto il mondo. Si chiama Dancer’s day life takeover ed è un progetto social per vincere la distanza a cui dedichiamo questa puntata di Hashtagart , la rubrica dedicata all’altra scena dell’arte, quella che si esprime online. L’idea è di Jacopo Giarda, diplomato alla Scala oggi danzatore del Teatro dell’Opera di Roma e dell'Opéra di Parigi, per BEYONDANCE , un’organizzazione culturale votata alla danza che sostiene e valorizza l’arte del movimento, e nasce per aprire il sipario sul dietro le quinte della vita di tanti ballerini e superare la lontananza.

“Ti racconto la mia giornata”

Il takeover, ancora poco conosciuto in Italia, è molto diffuso all’estero e consiste nel prendere possesso del profilo social dell’organizzatore per una giornata e nel condividere contenuti personali. Molte compagnie di balletto e teatri internazionali utilizzano il takeover per raccontare il processo creativo di un nuovo lavoro coreografico, far immergere gli spettatori in una première o in un evento speciale. Così ogni giorno, gli artisti coinvolti nel progetto Dancer’s day life takeover, tramite il profilo social @beyondance.it, ci conducono nella loro quotidianità, professionale e personale, profondamente mutata a causa del Covid. Nuove regole, nuove modalità. Tamponi, mascherine, allenamenti casalinghi e streaming. Una nuova normalità condivisa da Innsbruck a Dresda, da Milano a Parigi, da Berlino a New York.