In questo periodo molti italiani hanno riscoperto i sapori antichi della nostra tradizione e il piacere della cucina a casa. Leffe ha lanciato l’iniziativa “Raddoppia il gusto”, suggerendo alcuni abbinamenti tra le varie tipologie della storica birra belga e i piatti più amati d’Italia. Non solo: in due esclusivi show cooking in diretta streaming sul suo profilo Instagram, l’amatissimo Chef Alessandro Borghese svelerà due nuovi accostamenti

In questo momento storico così particolare, in cui la pandemia ci impone di trascorrere molto più tempo all’interno delle nostre case, molti italiani hanno riscoperto i sapori della nostra tradizione, protagonisti nell’ultimo periodo insieme a un ritrovato interesse per la cucina a casa: nell’anno appena trascorso e nei primi mesi del 2021 si è riscontrato un vero e proprio boom dell’home cooking, con il 42% degli italiani appartenenti alle fasce più alte di reddito che ha dichiarato l’intenzione di spendere più tempo ai fornelli.

Si sa che in cucina un accostamento azzeccato può fare la differenza, tanto più se inaspettato e particolare. Per chi vuole rendere i propri piatti ancora più appetitosi, Leffe propone l’iniziativa “Raddoppia il gusto”: un viaggio alla scoperta degli abbinamenti di gusto tra le varie tipologie di birra Leffe, caratterizzate da diversi sapori e aromi, e le ricette più amate della tradizione italiana. Come scoprire questi accostamenti perfetti per esaltare il gusto delle proprie ricette? Su www.Leffe.it o sulle pagine social del brand (@Leffe.italy): potrete scoprire perché ciascuna Leffe (Leffe Blonde, Leffe Rouge, Leffe Ambrée, Leffe Triple e Leffe Rituel 9°), caratterizzata da proprietà organolettiche, aromi e sapori che la rendono unica, si sposi alla perfezione con gli ingredienti di una data ricetta.

Gli show cooking di Alessandro Borghese

L’iniziativa di Leffe nasce in un momento in cui sono davvero tante le cose di cui sentiamo la mancanza: una su tutte, lo stare insieme. Trascorrere del tempo con gli amici, magari cucinando e riunendosi poi intorno a una tavola. Per questo, il marchio ha deciso di creare un’occasione d’incontro particolare, unendo il mondo digitale a quello reale e rendendo gli utenti partecipanti attivi. “Raddoppia il gusto! Cucina a fianco di Chef Borghese”: due esclusivi show cooking in diretta streaming su Instagram, dedicati alle ricette della tradizione italiana. Durante gli incontri, lo Chef terrà una vera e propria lezione di cucina in diretta, mostrando non solo come cucinare i piatti (che gli utenti stanno votando proprio in queste ore online), ma anche a quale birra Leffe abbinarli.



Gli incontri online saranno anche occasione per condividere con il pubblico una nuova iniziativa di Leffe: il brand ha appena fatto una importante donazione a favore di Banco Alimentare, grazie alla quale potranno essere distribuiti 100.000 pasti a chi ne ha più bisogno. Un gesto che permette di riscoprire i valori della nostra tradizione e il senso di convivialità tipicamente italiana che da sempre caratterizza il nostro Paese, ma anche che prosegue la tradizione di accoglienza e di generosità che caratterizza Leffe fin dalla sua fondazione: i monaci di Notre Dame de Leffe iniziarono a fabbricare birra nel 1240, per offrirla ai pellegrini di passaggio e ritemprarli dopo un lungo viaggio.

L’appuntamento per le dirette esclusive di live cooking è per domenica 25 aprile e domenica 2 maggio alle 12 sul profilo Instagram dello Chef: @BorgheseAle.

Nei giorni precedenti, sempre sui suoi canali social, lo Chef svelerà la lista degli ingredienti, per permettere agli utenti di cucinare davvero in diretta con lui e creare un autentico momento di degustazione con assaggio guidato finale. Naturalmente, insieme a Leffe.