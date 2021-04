I due attori erano stati pizzicati dai paparazzi nel bel mezzo di un bacio pieno di passione. Tuttavia pare che la loro love story sia già giunta al capolinea, come riporta una fonte vicina alla coppia. Anzi: alla non coppia, a questo punto...

Lucy Hale e Skeet Ulrich si sono lasciati . Anche se ci sarebbe da dire: ma erano mai stati davvero assieme? L'attore 51enne che interpreta il personaggio di F.P. Jones nella serie televisiva Riverdale e la 31enne Lucy Hale, sua collega di set (ma solo perché è comparsa in un episodio della quarta stagione del teen drama) potrebbero essersi detti già addio, dopo quel bacio appassionato che era stato immortalato dai paparazzi. Ma sia l'attrice diventata celebre per aver interpretato in passato Aria Montgomery nella serie Pretty Little Liars sia il co-protagonista (di quel bacio) non hanno mai dichiarato nulla a tal proposito, né confermando né smentendo i tanti rumors. A infrangere i sogni di quei fan che già si vedevano i propri beniamini come coppia innamoratissima dello star-system è stato E!

Skeet Ulrich e Lucy Hale non sono (più) fidanzati



approfondimento

Riverdale, il trailer della quinta stagione

Il famoso magazine statunitense ha riportato le parole di fonti vicine alla "coppia" le quali avrebbero fugato ogni dubbio: Skeet Ulrich e Lucy Hale non sono fidanzati, per ora ("per ora" lo stiamo aggiungendo noi dato che le vie dei ritorni di fiamma sono infinite).

Tra i due ci sarebbe stata soltanto una fugace relazione, una liaison della durata di circa un mese che però non ha portato a nessuno step successivo.



"Lei e Skeet hanno avuto una breve storia d'amore e si sono visti per circa un mese ma non sono fidanzati", ha affermato la fonte a E!



"Sono ancora in buoni rapporti di amicizia e sono rimasti in contatto ma tra loro non c'è nulla di serio (a livello amoroso). Non stanno continuando a vedersi e Lucy adesso è concentrata su se stessa. È single ma pensa che Skeet sia un bravo ragazzo", ha aggiunto il beninformato oltreoceano.