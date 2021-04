Giovedì 22 aprile alle 21:20 andrà in onda un’altra puntata de L’Isola dei Famosi. In nomination Fariba, Vera e Miryea

Giovedì 22 aprile va in scena una nuova puntata del reality show “L’Isola dei Famosi”, condotto da Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino inviato in Honduras. Al televoto per la nomination di questa sera si sfideranno tre concorrenti, ossia Fariba, Miryea e Vera. Insieme ai concorrenti in nomination, sull’isola sono rimasti Angela Melillo, Simone Paciello, Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Francesca Lodo, Isolde Kostner, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Ubaldo Lanzo, Valentina Persia e Gilles Rocca.