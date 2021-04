Il cortometraggio, girato dal regista belga Xavier Mairesse, si ispira alla versione secondo cui la celebre ricetta di pasta è nata dall'incontro tra un soldato americano e un cuoco italiano negli anni '40. Per l'azienda è "la ricetta ideale per prendersi cura delle persone che ci circondano"

In occasione del Carbonara Day, Barilla lancia un cortometraggio per rivelare una delle storie più affascinanti dedicata alle origini della celebre ricetta di pasta ( LA RICETTA ORIGINALE ). Il filmato si ispira alla leggenda secondo cui la carbonara è nata dall'unione di culture diverse, quando negli anni '40 un giovane soldato americano e un cuoco italiano si incontrarono a Roma ed ebbero l'idea di abbinare il bacon americano, la pasta italiana e le uova per sfamare le truppe, dando così vita al piatto. Barilla ha deciso di raccontare questa versione per la celebrazione di quest'anno, trasformando così la Carbonara in "Carebonara", "la ricetta ideale per prendersi cura delle persone che ci circondano". Il corto è girato dal regista belga Xavier Mairesse e nel cast c'è l'attore italiano Claudio Santamaria, che interpreta il cuoco, e Yonv Joseph, nel ruolo del soldato.

Barilla donerà 1 milione di piatti di pasta



Barilla ha spiegato che per l'occasione donerà a Food For Soul – l’organizzazione no profit fondata dallo chef Massimo Bottura e Lara Gilmore – un milione di piatti di pasta per sostenerne la missione e i progetti in tutto il mondo, in supporto alle persone socialmente vulnerabili nei Refettori in Europa, America e Asia. "Per Barilla, Carebonara ha un significato molto più importante del semplice mangiare", ha spiegato Luca Barilla, vicepresidente del gruppo, "è prendersi cura degli altri facendolo nel modo che più la rappresenta e cioè celebrando la pasta per il suo fantastico potere di unire le persone”.

Food for Soul: "La carbonara simboleggia il valore dell'ospitalità"

Per Food for Soul "il tema promosso quest’anno dal Carbonara Day ha un significato speciale: è un invito a unirsi, a condividere, dimostrando che una ricetta ha il potere di farci sentire parte di una famiglia globale e ricordandoci come il cibo giochi un ruolo fondamentale nelle nostre vite. La carbonara occupa un posto speciale nel cuore di Food for Soul: simboleggia il valore dell'ospitalità, il potere della bellezza e la qualità delle idee volte a garantire un futuro migliore".