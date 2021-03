Diesel X Diesel, un ponte tra passato e presente

E’ il primo progetto che coinvolge Glenn Martens, direttore artistico di Diesel. Ma alla collezione Diesel X Diesel Renzo Rosso lavorava già da tempo. L’idea del fondatore del brand era reintrodurre capi iconici aggiornati ai giorni nostri, creando di fatto un ponte tra passato e presente.

“Ho abbracciato questa visione”, dichiara Glenn Martens, “e sono orgoglioso di aver lavorato al fianco di Renzo Rosso in questo progetto che in qualche modo segna un passaggio del testimone che celebra la storia di Diesel, proprio nel momento in cui stiamo entrando in una nuova era.”

Le atmosfere sono quelle degli anni ’80, suggestioni e motivi che hanno fatto la storia del brand e che ora ritornano prepotenti e riadattati allo stile e alle esigenze di oggi.

“Renzo ha creato una capsule con tanti elementi diversi, una collezione che rievoca e celebra i pezzi Diesel vintage aggiornandoli al 2021, un anno in cui il mondo sembra profondamente diverso da come era negli anni ’80”, fa sapere il direttore creativo. “L’ha chiamata Diesel x Diesel e io adoro questo nome meta-referenziale.”

24 pezzi iconici aggiornati secondo lo stile di oggi

Una capsule unica composta da 24 pezzi selezionati in un archivio di migliaia di capi. L’estetica è distintamente nordamericana, l’ispirazione nasce dall'abbigliamento college, dai viaggi on the road negli Stati Uniti, dalla Route 66, e da un elemento essenziale per Diesel, il workwear: toppe, effetto used, pelle. Protagonista, ovviamante, il denim. E poi felpe, minigonne e camicie riproposte come le loro versioni d’archivio.

Fake Smiles, i sorrisi "esagerati" di Diesel X Diesel

A celebrare questa collezione la campagna "Fake Smiles” dove per fake si intende “esagerazione” e non tanto “artificio".

“Partendo dal mantra Diesel "For Successful Living", "Fake Smiles" parla della nostra costante ricerca della felicità”, dice Glenn Martens. “Le immagini della campagna presentano soggetti in scenari ordinari quotidiani, tutti mascherati con espressioni estremamente gioiose, immagini surreali che evocano un senso di nostalgia e catturano lo spirito dei decenni che hanno ispirato questa collezione”.