E' morto Fabio Donato Saccu, l'ex cavaliere di Uomini e Donne

Uomini e Donne perde uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. Se ne è andato Fabio Donato Saccu, il geometra di Ponderano, località in provincia di Biella: aveva 46 anni e a portarlo via è stato un tumore col quale aveva ingaggiato un temeraria lotta dalla quale, purtroppo, ne è uscito sconfitto.



Questo ex cavaliere del Trono Over è stato uno dei personaggi più amati del parterre maschile e propro nel programma di Maria De Filippi ha incontrato l'amore, Lisa Leporati (che all'interno del programma aveva già vissuto una relazione che è andata male): la loro uscita insieme dal programma è stata emozionantissima. Nel 2015 lui le fece la proposta di matrimonio in occasione di una ospitata nel programma: da quel giorno si sono defilati dalle telecamere e hanno scelto di vivere il loro amore senza clamore.