Angelina Jolie: prove di violenze domestiche da parte di Brad Pitt?

A pochi giorni dall’inizio del nuovo processo relativo al divorzio della celebre ex coppia hollywoodiana, spuntano indiscrezioni per cui l’attrice sembrerebbe intenzionata ad accusare l’ex coniuge di violenza domestica. E anche i figli potrebbero finire sul banco dei testimoni

Manca poco al nuovo step del dibattito giudiziario che vede protagonista l’ex coppia hollywoodiana più chiacchierata della storia dello showbiz, Angelina Jolie e Brad Pitt (che si sono separati nel 2016).

Gli ormai ex Brangelina si stanno preparando a salire nuovamente sul ring, nel nuovo processo relativo al loro ormai celeberrimo divorzio.

Mancano pochi giorni all’inizio di questa ennesima fase della lotta giudiziaria tra i due, lotta che vede in primis la custodia dei figli come obiettivo di entrambi (ma pare che Brad Pitt abbia chiesto una custodia fifty fifty, al contratrio della Jolie che vorrebbe la piena custodia fisica).

E spuntano indiscrezioni scioccanti secondo le quali lei sarebbe intenzionata ad accusare l’ex coniuge di violenza domestica, portando prove al processo.