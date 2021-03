Se ne va a 89 anni Yasuo Otsuka, una vita dedicata ai fumetti

La notizia della morte di Yasuo Otsuka, arriva nel mezzo del Tokyo Anime Awards Festival 2021. A comunicarla è Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, che non rivela la ragione del decesso. Otsuka aveva speso buona parte dei suoi anni a vivere la sua passione: i fumetti. Sin da bambino lo avevano incuriosito, tanto da costruirsi una prestigiosa carriera nel campo dell’animazione: sia come direttore, sia come disegnatore di popolari personaggi.

IN CARRIERA ANCHE LUPIN III E CONAN IL RAGAZZO DEL FUTURO

In gioventù - tra gli anni ’50 e ’60 - lavora ai primi film nipponici d’animazione, tra gli altri Robin e i due moschettieri e mezzo, Il piccolo principe e il drago a otto teste, La leggenda del serpente bianco.

Negli anni, da disegnatore di Lupin III – è lui a decidere il colore blu della giacca di Lupin e quello giallo della sua 500 -, mentre per la Nippon Animation è direttore della serie animata Conan il ragazzo del futuro e del Fiuto di Sherlock Holmes.

IL MAESTRO DI HAYAO MIYAZAKI SI È SPENTO A 89 ANNI

Otsuka è maestro del grande Hayao Miyazaki, regista premio Oscar ed esponente dell’animazione giapponese tra i più conosciuti all’estero, nonché tra i fondatori dello Studio Ghibli. I due collaborano a lungo, tanto che lo stesso Miyazaki e il regista Toshiro Uratani, gli dedicano un documentario, tradotto col titolo italiano di La gioia di animare di Yasuo Otsuka. Pubblicato da Ghibli è una celebrazione del suo grande talento artistico.



Chissà che Miyazaki non gli renda ora un ultimo omaggio, magari nel suo prossimo film How Do You Live?, in preparazione e previsto in uscita nel giro di tre anni.