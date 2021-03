Elodie risponde agli insulti sul suo provino di quando aveva 18 anni

Mentre la cantante conduceva la kermesse sanremese e ci offriva performance canore da pelle d'oca, accompagnate da look meravigliosi che l'hanno fatta risplendere di bellezza allo stato puro, parte del popolo della rete rosicava e si è poi scatenata. Come? Andando a ripescare il provino del 2008 per X Factor (al tempo su Rai 2, prima di approdare nel 2011 su Sky Uno) della Elodie allora diciottenne, e corredandolo di parole offensive.

Le parole di Elodie

Sanremo 2021, il monologo di Elodie: "Non avevo l'acqua calda"

Il video in cui Elodie risponde apertamente ai commenti negativi spuntati in rete non è più visibile sul suo profilo Instagram, ma chi l'ha visto - e ne ha riportato il contenuto - ha sottolineato come l’artista abbia fatto notare come molti dei commenti siano fuori luogo e senza senso. Ecco come si è espressa in merito la cantante: “Sono finita su un post con un video del provino di X Factor di quando avevo diciotto anni e ho letto un po’ di commenti senza senso […] Non sono una trans, ma non credo che sia un’offesa: qual è il problema? Non capisco […] Non mi sono rifatta, e anche se fosse? […] Non avevo una lira, mi sono messa un pantalone e una maglietta, avevo diciott’anni. Tutto questo per dire che comunque ci sono un sacco di st****i frustrati a commentare il video di una ragazzina di diciott’anni. Che tristezza infinita”.



Le sue parole oneste, sincere, anche commosse, come si evince dal tono con cui le pronuncia (qui il video ripreso e ripostato su IG da un altro profilo), fanno vergognare chiunque abbia espresso commenti relativi al suo outfit di allora, ben lontano da quelli elegantissimi e fashion con cui si è presentata sul palco dell’Ariston: “Non avevo una lira, mi sono messa un pantalone e una maglietta, avevo diciott’anni”.



Elodie è una celeb che può davvero andare in giro a testa alta: dotata di un talento naturale innegabile, non si è lasciata guidare solo da quello, ma ha lavorato sodo, con quella costanza e quella tenacia che sono altri due suoi talenti naturali, non meno importanti dell'ugola. E, più che naturali, da lei coltivati giorno dopo giorno.



Non basta avere un cassetto con dentro un sogno per diventare Elodie. Bisogna lavorare duramente perché quel sogno possa uscire, perché il talento possa essere disciplinato, ammaestrato e migliorato step by step. Questa artista ci lavora da ben prima dei 18 anni del provino di X Factor, e di strada, se premettete, ne ha fatta parecchia. Le auguriamo di farne ancora tantissima, chilometri e chilometri, senza badare agli hater che purtroppo probabilmente ancora incontrerà lungo il suo cammino.

Ecco il provino di cui tanto si sta parlando in rete, con una Elodie splendida allora come oggi in tutto, dall'ugola preziosa allo sguardo magico di chi sa quanto vale e riesce a tramutare la pasta onirica di un sogno in un'avventura tanto emozionante quanto reale. Chapeau!