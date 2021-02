Ricchi e Poveri, la storica "Reunion" diventa un album

Un anno fa la storica reunion a Sanremo numero 70, una sorpresa per il pubblico, che a 50 anni dalla prima apparizione dei Ricchi e Poveri sul palco del Festival, ritrovava un quartetto di successo, popolare e amatissimo.

“Certo che la reunion ha fatto piacere a tutti”, dice la “brunetta” del gruppo; “ha fatto piacere a noi e ha fatto piacere al pubblico. Volevamo riprenderci i nostri amici, quelli che avevamo un po' perso per strada; ci siamo ritrovati, è un piacere enorme”.

NELL'ALBUM IL FEAT DI JOSé FELICIANO

Dal loro ritorno insieme, voluto fortemente dal loro manager Daniele Mancuso, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, Marina Occhiena - che era uscita dal gruppo nel 1981 - e Franco Gatti - che se ne era andato nel 2016 – hanno fatto nascere Reunion, un album che contiene molte delle loro hit e ospita il featuring di José Feliciano, interprete della indimenticabile Che sarà, brano del 1971.

“José Feliciano è stata una cosa bellissima, perché dopo 50 anni ci siamo messi cantare insieme", confida Franco. "A quei tempi facevamo la stessa canzone, però c'era un po' di competizione: se eravamo più bravi noi o più bravo lui; se vendevamo più dischi noi o se vendeva più lui. Adesso no, abbiamo cantato insieme ed è stata una gioia. L'abbiamo fatto con felicità noi, come lo ha fatto lui".

QUATTRO AMICI CHE LA FORTUNA HA FATTO incontrare

“Siamo 4 amici”, interviene Marina, la bionda del quartetto. “La fortuna, il caso, hanno voluto che ci trovassimo, tanti anni fa, e che riuscissimo a mantenere questa collaborazione, questa amicizia che ci ha portato fino a oggi”.

Le fa eco Angela “Eravamo talmente ragazzini, io avevo 16 anni quando ho conosciuto te. E' bello, adesso, recuperare queste amicizie”.

Anche Angelo, considerato il bello dei Ricchi e Poveri, dice la sua “Proviamo un affetto e una tenerezza, molta tenerezza, nei confronti dei ragazzi che eravamo. Quando ci rivediamo nelle vecchie registrazioni, magari in tv, c'è tanta tenerezza”.

nazional-popolari? per noi è un complimento

Reunion è un doppio album, contiene 21 tracce, per ripercorrere in musica, tra ricordi e nostalgia, il periodo che va dalla fine degli anni ’60 ai ’90, brani eseguiti tutti a quattro voci, come era nella formazione originaria.

Canzoni facili, spensierate, da canticchiare ovunque, orecchiabili e allegre, nazional-popolari, potremmo dire. Un complimento per stessa ammissione del gruppo, che è riuscito a entrare - e a rimanere - cosa mai scontata, nel cuore della gente.