Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, prima foto social (con tatuaggio)

Per diversi giorni, Chiara Nasti ( FOTO ) ha negato la sua relazione con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo . Ora, però, una Instagram story toglie ogni dubbio: i due sono una coppia o, perlomeno, hanno iniziato a frequentarsi. A confermare la loro unione, un selfie in bianco e nero. Ma anche il tatuaggio di un cuore trafitto da una freccia.

Chiara Nasti , giovane influencer napoletana, è corteggiatissima. Nei giorni scorsi si è parlato di un corteggiamento serrato da parte di Neymar , campione del PSG. Il brasiliano avrebbe riempito di cuori e di apprezzamenti le sue foto, senza però essere ricambiato. Il motivo? Secondo i siti di gossip, la ragazza non si fiderebbe delle sue buone intenzioni (ovviamente si tratta solo e soltanto di rumors). Negli stessi giorni si parlava di un flirt di Stefano De Martino ( FOTO ) con una influencer napoletana e, tutti, avevano pensato proprio a lei. “Ho 23 anni, mi lasciate vivere? Ho ricevuto 72819282 domande a riguardo. Ora come non mai ho bisogno di avere la mia privacy , che è la cosa che mi fa stare più tranquilla, ma sono molto felice! Qualsiasi cosa la verrete a sapere direttamente da me” ha scritto lei in una Instagram story.

Il passato di Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo

In passato, Chiara Nasti è stata legata ad Ugo Abbamonte. Dopo tre anni, comunicava così la fine della loro relazione: “In questo periodo alcune coppie si uniscono ancora di più ed altre proprio no, tipo la mia. Questo capita quando uno dei due ha una rabbia repressa nei confronti dell’altro. Uno dà ma vuole anche ricevere e poi se questo non avviene e nei momenti di fragilità non c’è questa persona”.

Nicolò Zaniolo sta per diventare invece papà di Tommaso, insieme alla sua ex compagna Sara Scaperrotta. Nelle scorse settimane il suo nome è stato collegato a quello di Madalina Ghenea (FOTO), e pare ci siano state anche conferme social in questo senso. Ora, però, i due sembrano aver trovato il vero amore.