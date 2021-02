Mara Bosisio illumina con Il Sole a Mezzanotte: il video

Sono tornata con questo nuovo singolo “SOLE A MEZZANOTTE” dopo una lunga pausa e altri progetti. Il mio primo album di inediti “Nessun dialogo“ è del 2013, dopodiché ho realizzato diversi singoli, tra gli ultimi “Liquido” e “Lucciole”. E’ una mia produzione, fatta in collaborazione con il producer Sam Lover, che ne ha curato l’arrangiamento. Il brano è uscito per l’etichetta LATLANTIDE e distribuito da Believe Digital. Vi presento in anteprima il videoclip dell’omonimo nuovo singolo, il primo di una lunga serie di uscite previste per questo 2021.



“SOLE A MEZZANOTTE” è un brano fresco ed energico che denuncia la sensazione di inadeguatezza all’interno di una società eccessivamente artefatta e impaziente nella quale si è persa di vista l’importanza della semplicità. Questa consapevolezza si tramuta in un incoraggiamento a spogliarsi dalle sovrastrutture per connettersi con il proprio “io”, riuscire a distinguere l’essenziale dal superfluo e mettersi in gioco: diventare migliore. È sempre più difficile essere sé stessi e trovare posto in una realtà che ci fa sentire ogni giorno inadeguati” - dice la cantautrice. La canzone è stata scritta a seguito dell’esperienza dell’artista milanese maturata lungo il Cammino di Santiago nell’estate del 2019.



Il Cammino di Santiago è stato un viaggio alla riscoperta di me stessa e dell’essenza delle cose: insomma, una grandissima lezione di vita. Lì ti svegli ogni mattina all’alba sapendo che dovrai necessariamente portare a termine la tappa, per accorciare sempre di più la distanza dalla meta finale. Ogni giorno sai che dovrai sopportare fatiche fisiche e psicologiche, affrontare novità, imprevisti, sorprese, percorrere tratti a volte in totale solitudine e altre volte in compagnia di qualche nuovo compagno di viaggio. Il tutto unicamente con l’aiuto della tua sola forza di volontà e di quelle pochissime cose essenziali che ti porti nello zaino.



Non puoi barare, non puoi fingere, non puoi scappare. Ti metti a nudo, perché non hai nulla da perdere; fai cadere ogni sovrastruttura o preconcetto mentale perché tanto non servirebbero in alcun modo; ti poni agli altri esattamente per ciò che sei e ti apri al mondo e alla vita vivendo veramente ogni singolo giorno nella sua semplicità.

E così impari a conoscerti un po’ di più, ad ascoltare veramente, a conoscere nuovi punti di vista e, quindi, a crescere e diventare una persona migliore. Questa esperienza mi ha permesso di capire come dovrebbe essere affrontata la nostra quotidianità ogni singolo giorno: con semplicità e nella sua essenza più profonda-

Ho collaborato negli anni con Max Cavallari (Fichi D’india) per lo spettacolo teatrale STASERA SONO FICO!, Francesco Sole (per il singolo “Sei la mia notifica preferita”) ed ho aperto concerti di rinomati artisti come Gatto Panceri, Mino Reitano, Little Tony e Francesco Facchinetti.



Nel 2016 ho realizzato la colonna sonora del cortometraggio “30 DOSI” , vincitore del Leone d’Argento al Festival Internazionale di Venezia Inoltre ho condotto il programma “Arrivano in nostri 3.0” (canale Vuemme), al fianco di Silver e Andrea La Greca; Dal 2019 sono la cantante degli “ITALIAN ARTISTS”, un collettivo di artisti indipendenti italiani che ha ottenuto popolarità su YouTube in particolare modo grazie ad una personale rivisitazione del celebre brano “Africa” dei TOTO.