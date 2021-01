Iris, figlia di Jude Law, è la nuova testimonial di Dior Beauty

La 20enne, figlia degli attori Jude Law e Sadie Frost, sta seguendo le orme della madrina Kate Moss, cara amica di famiglia Condividi:

Iris Law è la nuova testimonial di Dior Beauty. La modella, 20 anni, è figlia d'arte, nata dall'amore tra Jude Law e l'ex moglie Sadie Frost. Iris Law per Dior Beauty Iris ha deciso di seguire le orme della sua madrina, la top model Kate Moss e ha quindi trovato nell'industria della moda e della bellezza una passione da trasformare in professione. Da quando ha debuttato come modella, 5 anni fa, è stata ingaggiata per progetti importanti come la campagna che ha appena annunciato per Dior. Iris sarà infatti ambasciatrice per il Regno Unito per le linee di bellezza e profumi dell'azienda.

"Un sogno che diventa realtà" ha commentato lei su Instagram. "La bellezza è sempre stata una grande passione e non è un segreto per nessuno che io adori i prodotti beauty di Dior" ha rivelato ancora Iris. Non è la prima volta che la figlia di Jude Law viene ingaggiata per una grande azienda di bellezza: uno dei suoi primi contratti importanti è stato quello con Burberry Beauty, nel 2017, forse il lavoro che le ha dato maggiore visibilità. Ora, per Dior, condividerà le luci della ribalta con alcune delle modelle più note a livello mondiale: Gisele Bündchen, Cara Delevingne e Bella Hadid, che sono ambasciatrici di diverse linee Dior Beauty. "Non vedo l'ora di iniziare i progetti che questo accordo di collaborazione ci riserva, dai servizi fotografici agli eventi, o semplicemente provando nuovi look con il make up Dior. Soprattutto, spero di poter mostrare presto alle persone l'incredibile mondo di Dior per come lo vedo io".