Coronavirus: ricoverato Larry King, lo storico conduttore statunitense

È stato ricoverato per Covid-19 il conduttore statunitense Larry King, 87 anni. Il famoso presentatore di talk show e volto storico della Cnn è in ospedale da più di una settimana, presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. A riferire la notizia è la stessa Cnn, che riporta quanto appreso da una "fonte vicina alla famiglia" del giornalista.

Paziente a rischio

C’è preoccupazione per Larry King, per la sua età avanzata ma anche perché è considerato un paziente a rischio a causa di altre patologie. Il conduttore soffre infatti di diabete di tipo 2 e ha avuto una lunga storia di problemi medici, tra cui diversi attacchi di cuore e un cancro ai polmoni.

Una leggenda della tv

Il suo stile ha fatto la storia della tv americana, a cominciare dalle sue maniche di camicia arrotolate. Ma anche le cravatte multicolori, le bretelle e i grandi occhiali. Ha condotto per 25 anni uno show tutto suo: il Larry King Live. Ha intervistato tutti i presidenti degli Stati Uniti dal 1974, leader mondiali come Yasser Arafat e Vladimir Putin, e tante celebrità del calibro di Frank Sinatra, Marlon Brando e Barbra Streisand. Ritiratosi dalla tv nel 2010, ha continuato a realizzare interviste per il proprio sito web e nel 2012 ha iniziato a ospitare il "Larry King Now" su Ora TV, una rete digitale on-demand che ha co-fondato.