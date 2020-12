Pensieri illuminati, il Capodanno 2021 di Milano

Da casa. In streaming. Quest’anno è così, la pandemia detta le regole e il Comune di Milano si ingegna per festeggiare in modo alternativo il passaggio tra il 2020 e il 2021. L'dea è di regalare un suggestivo momento d’arte e musica a chiunque vorrà condividerlo. Pensieri illuminati, di Felice Limosani e Beatrice Venezi, lui artista innovatore, lei direttrice d’orchestra, entrambi di fama internazionale, permetterà ai cittadini di lasciare un messaggio, che si trasformerà in un pensiero illuminato.

I "PENSIERI ILLUMINATI" DI MILANO

Ognuno può farlo. Basta andare sul sito www.pensierilluminatimilano.it. Si possono scrivere brevi frasi ispirate al Creato, all’Umanità, al Futuro.

Limosani, poi, grazie alla sua Arte li trasformerà, proiettandoli come forme e movimenti emozionali sulla facciata del Duomo. Ad arricchire il tutto, ci saranno la musica diretta da Beatrice Venezi, eseguita dall’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ e la drammaturgia messa in scena dalla Civica Scuola di Teatro ‘Paolo Grassi’ – Fondazione Milano.

A MEZZANOTTE LA NARRAZIONE DI ALESSANDRO PREZIOSI

La mezzanotte sarà scandita da una video installazione narrata da Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. Un modo alternativo e coinvolgente di salutare l'arrivo dell'anno che verrà.

Pensieri Illuminati sarà visibile solamente in streaming e verrà trasmesso dalle 22.30 del 31 dicembre 2020 sulle piattaforme Video.sky.it/arte, Live-now.com, Repubblica.it e YesMilano.it .