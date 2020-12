Vacanze di Natale, cosa fare a casa: 10 idee

Siete alla ricerca di cose divertenti, edificanti e utili da fare durante queste strane feste in cui non si può uscire? Ecco 10 spunti che vi ispireranno, tutti perfetti per impiegare il tempo in maniera costruttiva e assolutamente non noiosa. Provare per credere!

In queste particolari vacanze di Natale - in cui dovremo stare a casa il più possibile per contenere il contagio - non bisogna per forza poltrire sul divano.

Questi giorni eccezionali (perché si spera che questa sia l’eccezione e non la regola) possono essere il periodo ideale per fare cose a cui mai avevamo pensato. O meglio: a cui da sempre pensiamo ma che ci tocca rimandare a causa dei continui impegni di cui è puntellata la nostra vita da homo più che sapiens ormai "multitaskens 2.0", passateci il calembour.



Adesso che di tempo ne abbiamo parecchio, facciamolo fruttare al meglio. Come? Facendo cose utili, costruttive e, dulcis in fundo, divertenti. Con i 10 spunti che seguono, il tempo volerà.

CLICCA QUI: I 20 migliori episodi di Natale delle serie tv. FOTO

Ecco 10 idee di attività e cose da fare a casa durante queste vacanze natalizie.



Crearsi una libreria catalogata



Di solito si arriva ad avere così tanti libri da non sapere nemmeno quali titoli possediamo. E quali abbiamo letto, anche. È finalmente giunto il momento di creare una libreria ragionata: cataloghiamo i volumi, suddividiamoli per sezione e argomento. Infine, per i più precisini, c’è anche l’eventualità della disposizione dei tomi secondo l’ordine alfabetico. In questo modo si saprà sempre dove cercare il tal romanzo. Per essere ancora più facilitati, aggiungiamo alla libreria ordinata lo step successivo: il catalogo. Basta prendere un quaderno e segnare tutti i titoli seguendone l’ordine in cui li abbiamo disposti. Così facendo non vi capiterà mai più di comprare un doppione. Nel diario dei libri appuntatevi anche quali avete già letto: sarà un incentivo a leggere di più, provare per credere. Perché la sfida è alla base dell’animo umano, anche nel caso di sfida con noi stessi.



Preparare l’armadio dei regali riciclati



A Natale ci arrivano sempre svariati regali che non utilizzeremo mai. Di molti già conosciamo il destino: abbandonati su una sedia per mesi o addirittura buttati via senza nemmeno pensarci un momento. Queste due cose sono entrambe sbagliate: la seconda perché è una delle tante manifestazioni dello spreco attorno cui ruota la società consumistica di oggi, ma la prima non è da meno, anzi: ci rende ancora meno virtuosi poiché passivi e menefreghisti. Sarebbe buona norma riciclare i regali. Ci sono moltissimi modi per farlo, dagli swap party in cui ci si scambiano oggetti ai marketplace virtuali di compravendita e scambio.

Altrimenti potete mettere da parte gli oggetti che non usate per creare un personale deposito di regali da riciclare. Adibite un vano di un armadio per avere sempre tutto sott’occhio. Se volete strafare, impacchettate già qualche oggetto attaccando sopra al pacchetto un’etichetta che ne descriva la tipologia, ad esempio “libro di cucina”, “set di pennelli per il trucco” e via dicendo. Così avrete un presente pronto da consegnare a chi vi verrà a trovare inaspettatamente.

Ricordatevi sempre di attaccare su ciascun regalo da riciclare un post-it con scritto nome e cognome dell’amico che ve l’ha regalato, onde evitare gaffe…

CLICCA QUI: I 16 migliori film con Babbo Natale da vedere durante le vacanze

Adibite un angolo della casa a corner di meditazione



Mai come quest’anno necessitiamo di relax. Un modo per coltivarlo? L’angolo in cui meditare. Sia che scegliate lo yoga sia che optiate per la Mindfullness, un “quartier generale” della calma andrà sempre bene. Scegliete un corner appartato e illuminato da luce naturale (che fa bene alla psiche), possibilmente in un ambiente domestico in cui non verrete disturbati da altri coinquilini. Quindi non spazi di passaggio come corridoi o anticamere e nemmeno stanze comuni come il soggiorno o la cucina. Meglio la camera da letto personale oppure lo studio.

Decorate la vostra oasi di meditazione con tappeti, cuscini, candele da accendere all’occorrenza e magari incensi, se sono di vostro gradimento.

I colori ideali per le pareti e il pavimento dovranno essere neutri e chiari, per stimolare il rilassamento mentale e muscolare. Ergo, se la palette cromatica comprende tinte molto accese o particolarmente scure, provate a ridipingere i muri o applicate una carta da parati ad hoc.