L'ex pornostar protagonista di un video che sta facendo il giro del web, nel quale si vede mentre indossa una mascherina precedentemente usata per raccogliere le feci del proprio cane Condividi:

Un video con protagonista Mia Khalifa è diventato virale. A pubblicare il filmato è stato il produttore statunitense Benny Blanco, che lo ha condiviso sulla piattaforma TikTok. “Ho appena visto Mia Khalifa mettersi la cacca sul viso”.

Mia Khalifa e il video virale Il video ha raccolto dopo poco milioni di visualizzazioni. In effetti nella clip si vede l'ex pornostar a spasso con il proprio cagnolino. Appena fatti i bisognini, non avendo dietro i sacchettini, Mia decide di raccoglierli con la propria mascherina. Una volta gettati nella spazzatura, la 27enne decide di indossare nuovamente la protezione su bocca e naso. Un gesto che a molti ha fatto storcere il naso. Lei non ha negato, anzi. “Almeno non sono no mask – ha commentato tranquillamente - Sono appena tornata da un viaggio e devo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare una mascherina” ha spiegato in un video pubblicato su TikTok, prima di avvicinare il cane alla telecamera e mostrarlo con una mascherina addosso. Secondo alcuni utenti, però, la scena sarebbe stata progettata a tavolino per farla diventare virale.

Chi è Mia Khalifa Mia Khalifa è un'ex attrice pornografica libanese, nata a Beirut il 10 febbraio del 1993. Vive negli Stati Uniti dal 2000, dopo l'immigrazione della sua famiglia. Durante l'adolescenza si è trasferita con la famiglia nella contea di Montgomery, nel Maryland e, pochi anni dopo, ha conseguito un Bachelor of Arts degree in storia presso l'Università del Texas a El Paso. Oggi vive a Miami, in Florida. La carriera nell'industria cinematografica per adulti è iniziata nell'ottobre 2014: Mia ha raggiunto subito un grande successo, arrivando alla vetta della classifica dei video del sito Pornhub e battendo la concorrenza di colleghe come Lisa Ann, Madison Ivy e Jayden Jaymes. Mia Khalifa è diventata famosa anche per aver indossando un’hijab, tipico velo delle donne musulmane, in un film porno. Gesto per la quale ha ricevuto diverse critiche e minacce di morte.