Sharon Stone preoccupata per la figlia di Bruce Willis e Demi Moore

«Sei bella, non è una questione di taglia» sono le parole con cui l’attrice Sharon Stone ha commentato una foto postata su Instagram da Tallulah Belle Willis, la figlia di Demi Moore e Bruce Willis. Nel post la 26enne terzogenita dell’ex coppia Willis-Moore, anche lei di professione attrice, si è mostrata in costume da bagno rivelando una silhouette molto magra per cui la diva di Basic Instinct è intervenuta. Tallulah indossa nella foto un costume intero di Stærk & Christensen (il marchio della top model danese Helena Christensen) il cui taglio sgambato, unito al particolare scollo a V arzigogolato, fa risaltare la sua esilità.

approfondimento

"Caro Corpo", su Sky TG 24 la rubrica che parla di body Positivity

Sharon Stone, collega e amica dei genitori di Tallulah (nel 2006 ha recitato sia con Demi Moore nel film Bobby sia con Bruce Willis sul set di Alpha Dog), ha corredato il commento allarmato con le parole: «Siamo tutti spinti a essere magri, come se quella fosse la bellezza suprema».

Il suo messaggio è in linea con il body positivity, il movimento sociale nato per mettere in evidenza corpi non convenzionali che di solito vengono mal rappresentati dai media.

L’invito della Stone a non confondere la bellezza con il girovita ha diviso i follower di Tallulah, molti dei quali non ne hanno apprezzato le modalità. Diversi commenti hanno criticato la scelta di un post pubblico sui social invece di un confronto diretto e privato. E secondo altri utenti di IG nessuno avrebbe il diritto di disapprovare l’aspetto fisico altrui.

Ma c’è pure chi ha ringraziato Sharon Stone per il suo intervento, lodandone gli intenti.