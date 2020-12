MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time, lo spettacolo si fa arte

L'evento celebra le scene più belle ed emozionanti del cinema e della televisione dagli anni ‘80 a oggi. Saliranno sul palco Sia, Steve Aoki con Travis Barker. Conduce Vanessa Hudgens; a presentare lo show anche Jacob Bertrand, Neve Campbell, Sofia Carson, Lily Collins, Derek Hough, Peyton List, David Spade, Xolo Maridueña e Maddie Ziegler. Lo speciale di 90 minuti andrà in onda domenica 13 dicembre alle 21 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) e alle 22 su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky)

MTV ha annunciato lo speciale "MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time", in onda in Italia domenica 13 dicembre alle 21.00 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV) e alle 22.00 su MTV Music (canale 131 e canale 704 di Sky).

Condotto dall’incredibile Vanessa Hudgens, lo show celebrerà i momenti e le scene più belle ed emozionanti del cinema e della televisione dagli anni '80 ad oggi. A presentare lo show anche: Jacob Bertrand, Neve Campbell, Sofia Carson, Lily Collins, Derek Hough, Peyton List, David Spade, Xolo Maridueña e Maddie Ziegler.

Tra gli artisti che parteciperanno allo show e da cui ci si aspetta performance incredibili: Sia, Steve Aoki e Travis Barker.



Sia, nominata ai Grammy per ben nove volte, è ormai diventata una delle star internazionali più quotate al mondo: non solo una cantautrice, ma anche una performer live eccezionale. Il suo ultimo singolo, "Courage To Change", fa parte del suo ultimo album e dal film “Music” in uscita a febbraio 2021. Con quasi 3 miliardi di streaming, Steve Aoki è considerato un visionario. Billboard ha descritto questo artista, Dj, produttore, il fondatore di Dim Mak records e per due volte nominato ai GRAMMY, “uno dei performer più richiesti al mondo”. Come artista, Steve Aoki può vantare una discografia che spazia tra diversi generi musicali, 7 album in studio, e ha collaborato con grandissimi musicisti e cantanti, tra i quali spiccano anche Lil Uzi Vert, Maluma, BTS, Linkin Park e Louis Tomlinson: "Sono entusiasta di potermi esibire insieme ad uno dei miei amici più cari agli “MTV Movie & TV Awards: The Greatest of All Time.” Ha affermato Steve Aoki. Non soltanto celebreremo le scene più belle dei film e le colonne sonore che le hanno rese uniche, ma ci saranno tantissime soprese. Fate in modo di esserci per festeggiare insieme a noi questi film epici.”



"MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time" renderà omaggio agli attori più amati dai fan e alle scene più intense ed emozionanti dei loro film. Vanessa Hudgens guiderà il pubblico durante tutto lo spettacolo, dove si prevedono categorie di premi irriverenti, presentazioni memorabili e le performance delle star più hot del momento. Inoltre, verranno presentati anche dei contenuti esclusivi sulle uscite cinematografiche più attese del 2021. Per l’anno prossimo, MTV prevede un ritorno in grande stile dello show. I dettagli saranno annunciati molto presto. Bruce Gillmer, Wendy Plaut e Vanessa Whitewolf di MTV, insieme al co-fondatore di Den Of Thieves, Jesse Ignjatovic e Barb Bialkowski, saranno gli Executive Producers degli "MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time". Jackie Barba e Alicia Portugal le Executive in Charge of Production. Lisa Lauricella, la Music Talent Executive.



Queste le categorie degli “MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time” 2020:

· Scream Queen

· Legendary Lip Lock

· Dance Your Ass Off

· Heartbreaking Break-Up

· Comedy Giant

· Zero to Hero

· She-Ro

· Dynamic Duo



