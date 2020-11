Pereira: "Senza pubblico impossibile riaprire il Teatro del Maggio"

In occasione della presentazione dell'Otello, il sovraintendente ha dichiarato che lo streaming non è sufficiente per finanziare le opere. Se non ci sarà la possibilità di aprire al pubblico, il teatro del maggio musicale fiorentino resterà chiuso

Le parole di Pereira

approfondimento

LaVerdi, i concerti in streaming e la raccolta fondi

"Quando il ministero ha dato la possibilità di riaprire, il Teatro del Maggio ha cercato di fare del suo meglio, ma se in futuro non ci sarà la possibilità di accogliere di nuovo il pubblico non sarà possibile riaprire il teatro. Ho cercato di fare dei tentativi tramite lo streaming, ma abbiamo avuto 300-400 persone che hanno comprato lo spettacolo in streaming e così è impossibile finanziarie le opere, questo non sarà il futuro.

O c'è uno sponsor che dà un grande contributo, altrimenti non sarà possibile tenere il teatro aperto senza un pubblico di almeno 700-800 persone. È una cosa di cui dobbiamo tenere di conto anche per il prossimo futuro"