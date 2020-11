Hashtagart, l’amore tra lo skateboarder e la ballerina nei musei vuoti

Si chiama Museum ed è un cortometraggio capace di rispecchiare il momento buio che tutti stiamo vivendo a causa della pandemia ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ). Tre minuti in cui si condensano quel senso di smarrimento e di solitudine che ormai ci appartengono da diversi mesi ma che riescono anche a restituire tutto il calore di un abbraccio con quella poesia che solo l’arte riesce a creare. Lo abbiamo scelto per questo appuntamento con Hashtagart , la rubrica con cui cerchiamo di raccontare l’altra scena dell’arte, quella che si esprime online.

E’ una storia d’amore tra uno skateboarder e una danzatrice ambientata nei corridoi completamente deserti del Louvre e del Museo D’Orsay. In una Parigi vuota e immobile.

Un amore tra i musei vuoti

Così, in una Parigi completamente ferma e svuotata in un tempo che sembra essere sospeso, un ragazzo sfreccia sul suo skate tra strade e monumenti. Attraversa le piramidi del Louvre, tra luci del giorno e ombre notturne, fino a raggiungere il Musée d’Orsay, dove si unisce alla giovane ballerina che lo ha atteso danzando tra le opere d’arte. Tre minuti che raccontano il nostro mondo, fatto di musei e teatri chiusi, di città in lockdown, di abbracci desiderati.