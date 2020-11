Morta Isa Stoppi, modella italiana molto amata negli anni 70

La donna più bella del mondo "con due laghi al posto degli occhi", così amava definirla uno dei maestri della fotografia mondiale Richard Avedon, l'indimenticato ritrattista statunitense l'aveva scelta come sua musa, e non fu certo l'unico. Tra gli italiani, impossibile non citare Gian Paolo Barbieri che contribuì al suo successo e ne fece una vera e propria icona, il ritratto che la vede protagonista come una dea bionda con un boa al collo è passata alla storia e resta tra le immagini più note dell'ex modella.

Isa Stoppi, muore a Milano, ma nasce in Libia, cresce nella provincia piacentina, vive per un certo periodo a New York e poi a Ibiza. Nel 1962 conosce la notorietà, viene scelta infatti per rappresentare l'Italia di Miss Universo. A scoprirla è l'editor di Vogue, Diana Vreeland, la modella è stata tra le più corteggiate del suo tempo, ha posato per le copertine più celebri del settore diventando ben presto testimonial e volto di Valentino, amatissima da Giorgio Armani, Pucci e Versace. I fotografi più in voga facevano a gara per immortalarla, da Avedon a Gian Paolo Barbieri, da Milton Greene a Bert Stern, passando per Henry Clarke e Newton.