Liam Hemsworth e Gabriella Brooks, debutto da coppia su Instagram

L'attore e la modella sono apparsi per la prima volta in una foto pubblicata sui social. Per Liam si tratta della prima relazione importante dopo la fine del matrimonio con Miley Cyrus

Presentazioni in famiglia per Liam Hemsworth e Gabriella Brooks . L'attore, 30 anni, è apparso in una foto di gruppo pubblicata dal fratello Chris in cui si vede anche Gabriella, modella 21enne al fianco di Liam dopo la separazione da Miley Cyrus .

Nello scatto in bianco e nero si vedono, a partire da sinistra, Gabriella e Liam, i genitori di lui, Craig e Leonie, Luke e la moglie Samantha, Chris e la moglie Elsa Pataky. Liam Hemsworth e Gabriella Brooks sono una coppia da circa un anno: i primi rumors sulla relazione, infatti, erano arrivati lo scorso novembre. In quell'occasione l'attore era stato visto in Australia mentre presentava Gabriella ai suoi genitori. A gennaio i due sono stati paparazzati sulla spiaggia di Byron Bay, in Australia e immortalati in un bacio che ha così confermato il gossip. Una fonte vicina a Liam ha dichiarato a Us Weekly che l'attore è "felice di andare avanti" dopo la fine del matrimonio con Miley. "Liam si sente a suo agio con Gabriella", ha continuato. "La sua famiglia la approva, il che è molto importante per lui". Un'altra fonte ha invece rivelato a Hollywood Life: "Gabriella è stata una boccata d'aria fresca e lo rende molto felice. Lei lo lascia essere se stesso e non gli mette alcuna pressione". Intanto lo scorso febbraio per Liam è arrivato il divorzio dalla ex moglie Miley Cyrus, dopo appena un anno di matrimonio e dieci anni insieme (tra alti e bassi).

Chi è Gabriella Brooks

Professione modella, Gabriella è australiana come Liam. Per lavoro si divide tra Sidney e Los Angeles. Ha studiato alla Sydney University e ha iniziato la carriera nella moda a 15 anni. Da quanto riportato dal Daily Mail, pare che Gabriella sia laureata in Storia Antica e Archeologia. Anche lei è tornata single da poco, dopo una lunga relazione con il frontman del gruppo punk ‘The 1975’ Matt Healy. Gabriella è anche molto seguita sui social: solo su Instagram, infatti, vanta 205mila follower.