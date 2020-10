E' morto Clark Middleton, aveva recitato in Twin Peaks e The Blacklist

E' morto a 63 anni l'attore Clark Middleton, noto anche in Italia per la partecipazione alla terza stagione di Twin Peaks , andata in onda nel 2017: interpretava il ruolo di Charlie, marito di Audrey Horne.

Affetto sin dall'età di quattro anni da artrite idiopatica giovanile, questo non gli aveva impedito di sviluppare una solida carriera nella recitazione prima a teatro e poi al cinema, con tanti ruoli da caratterista in film e serie tv, da Kill Bill Volume 2 a Sin City, da Fringe a The Blacklist in cui aveva interpretato un altro dei suoi ruoli più noti e divertenti, Glen Carter. E' scomparso per le complicazioni di una febbre del Nilo Occidentale di cui soffriva da qualche giorno: ne ha dato notizia sua moglie Elissa sui social media.