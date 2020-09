Laura Biagiotti sfila a Roma in piazza del Campidoglio

Per la prima volta in 55 anni di storia Laura Biagiotti porta a Roma la sua collezione pret-à-porter. Palcoscenico della primavera estate 2021 la meravigliosa piazza del Campidoglio

L’ultima volta è stata a Milano, a porte chiuse. Ora, dopo una lunga parentesi di paura e incertezze, la maison Biagiotti, seppur con norme di sicurezza serratissime, torna a sfilare davanti a un pubblico e lo fa nella sua Roma. La sfilata presentata nella meravigliosa piazza del Campidoglio ha rappresentato un nuovo capitolo per la maison Biagiotti, una nuova storia scritta su quel foglio bianco da cui, ci racconta Lavinia Biagiotti Cigna in una lunga intervista, sua madre Laura le ha insegnato a ritornare sempre.



La mia vera sfida è questa, ricominciare ogni giorno da un foglio bianco sul quale scrivere qualcosa di bello, di interessante ma anche qualcosa di sostenibile, e possibilmente qualcosa che resti nel tempo. Immaginando questa collezione realizzata e creata in tempi così difficili ho pensato che ripartire da Roma fosse in qualche modo mettere le ali al mio progetto, dargli un senso di futuro che nessun altro posto nel mondo avrebbe potuto fargli avere.

Il pret-à-porter a Roma in piazza del Campidoglio, cuore della romanità, e una sfilata dove tutte le maestranze, partendo dalle modelle, sono romane. Un grande omaggio alla città eterna.

Rinascere sulla piazza del Campidoglio, simbolo di rinascimento, di bellezza, di arte, di cultura ma anche una piazza un luogo in cui ritrovarsi finalmente un po’ più liberi dopo una grande prova che ci ha coinvolti come persone e come impresa.

Investire nel territorio la nuova forma di sostenibilità

In un momento in cui in Italia si viene a fare shopping non più di scarpe ma di piccole aziende, il Gruppo Biagiotti investe sulla produzione locale.

Io credo che la nuova forma di sostenibilità, oltre naturalmente investire in processi verdi - che però da sempre hanno fatto parte del nostro modo di operare - sia quella di integrare la filiera, di prenderci cura delle tante aziende che ci circondano e mantenere vivo quel saper fare, quella eccellenza.

Dieci mesi fa ho deciso di cominciare a puntare sul ‘made in centro’, sul ‘made in Lazio’, fatemelo dire, anche ‘made in Roma’ e quando le distanze si sono fatte incredibili nel nostro Paese questa prossimità con i laboratori ci ha permesso di continuare a creare bellezza. E quella bellezza che riuscivamo a fare ogni giorno dava a tutti noi una piccola goccia di fiducia.

Moda, ma anche arte, cultura, musica, danza in questa magica serata.

Ho cercato di mettere insieme alcune delle eccellenze di Roma come il Teatro dell’Opera, con l’etoile Eleonora Abbagnato che ha scelto Roma come città elettiva. Insieme a 5 ballerine danza sulle note di Ennio Morricone, grande amico della mia famiglia, un uomo che mi ha insegnato a perseguire un ideale di eccellenza ma con semplicità, a farlo nel sacrificio, nei valori e nell’amore per la famiglia.

Lavinia Biagiotti Cigna: restituire capolavori irripetibili anche per superare il senso di impermanenza della moda

Alla fine della sfilata lasciate in questa piazza qualcosa di molto concreto, un altro gesto di mecenatismo importante dopo il restauro della Scala Cordonata del Campidoglio disegnata da Michelangelo.

Abbiamo annunciato un nuovo atto di mecenatismo: insieme a Banca Intesa San Paolo restaureremo la statua e la fontana della Dea Roma che sono dietro al Marco Aurelio. Forse quando si sale da questa scala meravigliosa l’occhio viene attratto dalla statua equestre, ma basta fare qualche passo in più per vedere un capolavoro che può tornare a risplendere, a dare il benvenuto ai romani e ai tanti turisti che spero arriveranno presto in questa meravigliosa piazza.